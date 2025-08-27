Azt hitte az anyja, hogy kövér, valójában egy 8 kilós ciszta volt a 31 éves nőben

A thaiföldi Satunban élő, 31 éves Nong Ratchanaporn mindig is nagyon egészségtelenül étkezett, így, mikor egyre jobban kikerekedett, az anyja először azt hitte, csak meghízott. De, mikor már légzési nehézségei is lettek, kidülledt a szeme és folyamatosan felpuffadnak érezte magát, az anyja elvitte kórházba – írta a Bild.

A kórházban az orvosok először a has formája miatt arra gyanakodtak, hogy Ratchanaporn ikrekkel terhes.

De aztán az ultrahangvizsgálaton kiderült, hogy egy focilabda méretű, 30 centis ciszta van a petefészkén, ami nyomta a nő belső szerveit már évek óta.

Ratchanapornt azonnal megműtötték, a hatórás operáció során kiemelték a 8 kilós cisztát.

A nő anyja a helyi médiának azt mondta, hogy a lánya már jobban van, a kellemetlen érzései is megszűntek, de kötözésre még be kell járnia a kórházba.

A német bulvárlap azt írja, hogy a petefészekciszta egy üreg a szövetben, amelyben folyadék halmozódik fel. Általában

jóindulatúak,

pubertáskorban fordulnak elő, mivel hormonfüggőek,

nem nőnek pár centinél nagyobbra, nem okoznak tünetet

három hét alatt spontán el is múlnak.

Vagyis kezelésre nincs szükség. Ugyanakkor ritkán nagy ciszták alakulnak ki, amelyek elzárhatják a petefészek vérellátását, ezért ki kell műteni ezeket.