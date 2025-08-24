Egy tinédzser lány hajvágásra és hajszőkítésre érkezett egy fodrászszalonba, ahonnét egy tenyérnyi égett bőrfelülettel a fején távozott – írja a Daily Star.

Kyrie Martin a ballagásán és a szalagavatóján szeretett volna új külsővel megjelenni, ezért a 18 éves lány időpontot kért a már jól bevált fodrászához, miután az elmúlt négy évben számos alkalommal festette be a haját. Martin azt állítja, hogy egy órával azután, hogy a fodrász fóliát tett a hajára, intenzív égő érzése lett a fejbőrén, sírni kezdett, és jelezte, hogy nagyon fáj neki és forró a feje.

Elkezdte leöblíteni a hajamat és levenni a fóliákat, aztán láttam, hogy tágra nyílt a szeme. Azt mondta, »Nem tudom, mi történt, de füstöl a hajad«

– mesélte Martin.

A fodrász ezután elengedte a hajfestés díját, viszont a vágásért ugyanúgy elkérte a pénzt, így a fiatal lány még mindig sírva távozott a szalonból, 50 dollárral (tehát körülbelül 17 ezer forinttal) és egy csomónyi hajjal szegényebben. Otthon az anyja is megnézte a fejét, majd kórházba mentek, ahol megállapították, hogy a lány elsőfokú égési sérülést szenvedett, és kihullottak a hajhagymái, így talán élete végéig kopasz marad azon a területen. Martin azt is elmesélte, hogy ezután hol kórházban volt, hol nem, valamint a fizikai- és a lelki fájdalom teljesen tönkretették az utolsó évét.

Egy fodrász (aki nem égeti le a vendégei fejbőrét) elárulta a megfelelő hajmosás titkát, egy másik (aki szintén nem éget fejbőrt) arról mesélt, mik a vendégek legidegesítőbb szokásai, míg egy harmadik három tippet adott ahhoz, hogyan nézhetünk ki a fiatalabbnak (amibe nem tartozik bele a fejbőrégetés).