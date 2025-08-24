Így néz ki, amikor egy 90 kilós elefántbébi ölelésre vágyik

Egy vadvédelmi oktató megosztott egy felvételt, amelyen egy elefántbébit simogat, amit az állat egy öleléssel, vagy legalábbis annak kiprovokálásával próbál viszonozni – írja Yahoo.

Cassandra Ray augusztus 19-én töltötte a napját a Bella nevű kölyökelefánttal, miközben a kicsi családját figyelte egy menhelyen. A 90 kilót nyomó állat úgy viszonozta a nő simogatását, hogy több-kevesebb sikerrel megpróbált az ölébe ülni, mutatjuk is, hogyan:

Bár egy elefántbébi akkor is nagyon cuki, amikor épp támadásba lendül (majd megbotlik a saját lábában), azonban a cikkben is felhívják rá a figyelmet, hogy ne próbáljunk meg hozzájuk érni, ha ők nem közelítenek – amire sajnos jó példa annak a férfinek az esete, akit megtaposott egy elefánt, miután túl közel ment hozzá, hogy levideózza.