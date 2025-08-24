elefántölelés
Így néz ki, amikor egy 90 kilós elefántbébi ölelésre vágyik

24.hu
2025. 08. 24. 13:50
Bella megpróbált a gondozója ölébe ülni. Az eredmény videón látható.

Egy vadvédelmi oktató megosztott egy felvételt, amelyen egy elefántbébit simogat, amit az állat egy öleléssel, vagy legalábbis annak kiprovokálásával próbál viszonozni – írja Yahoo.

Cassandra Ray augusztus 19-én töltötte a napját a Bella nevű kölyökelefánttal, miközben a kicsi családját figyelte egy menhelyen. A 90 kilót nyomó állat úgy viszonozta a nő simogatását, hogy több-kevesebb sikerrel megpróbált az ölébe ülni, mutatjuk is, hogyan:

@casanimaladventures

♬ original sound - Cassandra Ray

Bár egy elefántbébi akkor is nagyon cuki, amikor épp támadásba lendül (majd megbotlik a saját lábában), azonban a cikkben is felhívják rá a figyelmet, hogy ne próbáljunk meg hozzájuk érni, ha ők nem közelítenek – amire sajnos jó példa annak a férfinek az esete, akit megtaposott egy elefánt, miután túl közel ment hozzá, hogy levideózza.

