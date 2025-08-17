Homokzsákokkal tereli az esővizet a háztulajdonos kertjébe a szomszédja

Szándékosan vagy akaratunk ellenére, de ezerféleképpen idegesíthetjük a szomszédainkat, amelyre most egy homokzsákos példát hozott a Yahoo cikke. A konfliktusos ügyet egy háztulajdonos osztotta meg Redditen egy kellemetlen szomszédokat kitárgyaló csoportban, fotókat is mellékelve a vitás helyzetről.

A posztoló elmagyarázta, hogy a közvetlen szomszédja rendszeresen homokzsákokat hagy a járdán, hogy az esővizet elvezesse a telkéről, amivel egyrészt eltorlaszolja a járdát, másrészt tönkreteszi a talajt a kasabian1988 nevű felhasználó kertjében. Az eredeti bejegyzés után néhány nappal újabb fotókat töltött fel a posztoló, amelyen még több homokzsák látható.

Felhívtam a falut, hogy panaszt tegyek a zsákok miatt, és párszor kiküldték a rendőrséget, hogy eltávolítsák őket, de minden eső után újra visszateszi őket. Vettem egy saját homokzsákot, hogy megakadályozzam, hogy a növekvő mennyiségű víz lefolyjon a házam melletti járdán, és így valamennyire enyhítsem a problémát, amit ő okoz. Nem tudom, mit tehetnék még. Beszélni vele nem jó ötlet, mert nem jövünk ki jól egymással, és nem vezetne sehova, ahogyan a múltban sem vezetett

– olvasható a bejegyzésben.

