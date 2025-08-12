Új szabadstrand nyílt Budapesten

Új dunai szabadstrand nyílt augusztus 12-én a XI. kerületben, az Árasztó-parton – írja sajtóközleményében a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt.

Az új dunai szabadstrand a BGYH, a XI. kerületi önkormányzat ésa VALYO Egyesület összefogásával jött létre, megnyitását hosszú előkészítés előzte meg: a BGYH akkreditált laboratóriumában március óta ellenőrzik rendszeresen a vízminőséget.

A helyszínen biztosított mosdó, zuhany, ivóvíz, egészségügyi ellátás, vízimentő-szolgálat és gondoskodnak az őrzés-védelemről is.

