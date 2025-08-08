Az állatok is tapasztalnak alvászavart?

Köztudott, hogy a megfelelő minőségű és hosszúságú alvás elengedhetetlen az egészségünk szempontjából: amennyiben nem vagyunk kipihentek, azt már rövid távon megérezzük, a tartós kialvatlanság pedig igen káros a szervezetünkre nézve. Ezzel nem vagyunk egyedül, az állatvilágban jószerivel minden aggyal bíró fajnak szüksége van alvásra – ez alól néhány primitívebb élőlény, így például a tengeri uborkák jelentenek csupán kivételt.

Az állatvilágban számos stratégia fejlődött ki a pihenésre: éjjel, nappal, a nap több szakaszában, fekve, állva, fákon, üregekben, víz alatt, a vízfelszínen, sőt még a levegőben, repülés közben alvó fajok is ismertek. A potenciális veszélyek elkerülése érdekében egyes állatok félig éber állapotban pihenik ki magukat, mások úgynevezett mikroalvások, kvázi szundik révén alkalmazkodtak, de olyan élőlényről is tudni, amelyik nyitott szemmel alszik.

Az ember egyébként meglehetősen különcnek számít alvási szokásaival. Még a főemlősök között is kilógunk a sorból, hiszen napi alvási időszakunk jóval rövidebb, viszont annál hatékonyabb és mélyebb.

Adódik a kérdés: vajon a modern társadalmunkban egyre nagyobb problémát okozó alvászavarok az állatok körében is megfigyelhetőek-e. A válasz egyértelmű igen, ezek a zavarok ráadásul meglepően gyakoriak náluk.

Ahogy sok állatjóléti kérdés esetében, úgy az alvászavarok esetében is igaz, hogy azokat sokkal mélyebben ismerik a kutatók a hozzánk legközelebb élő fajok, azaz a háziállataink, így a kutyák és macskák esetében. Mindez nem meglepő: az emberek számára kedvenceik egészsége különösen fontos, ezek az állatok pedig tudományos szempontból sokkal hozzáférhetőbbek, mint a vadonban rejtőzködők.

Számos vizsgálat igazolta, hogy a kutyákat többféle zavar mellett az embereknél is létező alvási apnoe is érintheti, amely az alvás során jelentkező hosszú légzésszünetekkel vagy felületes légzéssel jár. Az okok hasonlóak, mint nálunk: a légáramlás valamilyen tényező következtében elzáródik. A jelenség gyakoribb rövid orrú fajtáknál, és a hangos, gyakori horkolás a legárulkodóbb tünet.

A megfigyelések egyébként azt mutatják, hogy alvászavarok a természetben is előfordulnak, a feltételezések alapján pedig szinte minden állatot érinthetnek. Számos faj épp az emberi tevékenység következtében válik kialvatlanná, a rendszeres zavarás, a hang- és fényszennyezés például óriási kihívást okoz számukra. A lakott területek közelében sok faj belső órája teljesen megzavarodik: az egyébként éjjel aktív élőlények a fényáradatban sokszor rövidebb ideig vannak ébren, míg a nappali fajok korábban „kelnek”, és később alszanak el.

Hirdetés Feszültség? Alvászavar? – Sedacur forte A Sedacur forte a valeriána, komló és citromfű kivonatát tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer, amely napközben oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. Klinikailag igazolt hatású. Nappal nem álmosít, nincs negatív hatással az autóvezetésre és nem befolyásolja a koncentrációt sem. 30 és 60 szemes kiszerelésben is elérhető.

Vény nélkül kapható gyógyszer

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

A cikk a Phytotec Hungária Bt. támogatásával készült.