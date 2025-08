Lánya szerint Bajor Imre nem lenne boldog a jelenkori Magyarországon

11 évvel ezelőtt, 2014. augusztus 6-án halt meg Bajor Imre agydaganatban. Halálának évfordulója kapcsán a Blikk felkereste a lányát, Bajor Lilit, aki követte apját a színészi pályán.

„Nem szeretek kimenni a temetőbe, mert az a hely számomra már-már feldolgozhatatlanul rossz emlék. Ha úgy érzem, hogy apu közelében szeretnék lenni egy átlagos hétköznap délutánon, mégis kimegyek a sírjához” – kezdte a színésznő, hozzátéve: bár telnek az évek, nincs olyan nap, hogy ne gondolna az édesapjára.

Hiányzik, elmondhatatlanul hiányzik, de azt tudom, hogy ő nem lenne boldog a jelenkor Magyarországán. Nehezen viselné a megosztottságot, a mindennapossá váló gyűlöletbeszédet, ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a Heti Hetes című műsor most aktuálisabb és népszerűbb lenne, mint valaha. És apu szereplése, véleménynyilvánítása nagyon is inspiráló lenne, nevetést csalva a nézők arcára. Mert nevetve talán könnyebb lenne elviselni mindazt, ami most körülvesz bennünket itthon