Akkora óriáspatkányt találtak a házában a rágcsálóirtók, mint egy macska

Egy elképesztően hatalmas, a farkától az orráig 56 centiméter hosszú patkányt találtak egy angol település egyik családi házában – írja a Guardian. Az eset, amiért a helyiek az önkormányzat kártevőirtási szolgáltatásainak csökkenését okolják, az Észak-Yorkshire megyei Normanbyben történt.

A ház lakóinak azonban nagy szerencséjük volt, hiszen a Daily Mail szerint nem ők fedezték fel a méretes rágcsálót, hanem a kártevőirtók, akiket kihívtak egy ellenőrzésre.

Kétszer is meg kellett néznem, amikor megláttam a képet róla. A táska méretéből látszik, hogy nem normális méretű. Akkora, mint egy macska

– nyilatkozta a Guardiannek az óriáspatkányról az egyik helyi képviselő, a konzervatívok színeiben politizáló Stephen Martin, aki egy fotót is megosztott az állatról.

A Facebook-bejegyzésében pedig azt is kiemelte, hogy nem egyedi esetről van szó. „Egyre több patkányt észlelnek a környékünkön. Az elmúlt pár évben egyre csak rosszabb lett a helyzet” – fogalmazott.

Mint sok pénzszűkében lévő angliai önkormányzat, a Redcar és Cleveland nevű közigazgatási egység sem kínál kártevőirtó szolgáltatást a környék lakóinak. A rendőrség honlapján az áll, hogy a tisztviselők telefonon keresztül ingyenes tanácsadást biztosítanak, „azonban a kártevőprobléma megoldása érdekében tett intézkedésekért az ingatlan lakójának kell felelősséget vállalnia”.

Martin szerint azonban sok embernek nincs pénze arra, hogy magán kártevőirtó cégeket fizessen. miközben a patkányprobléma gyakran a tanács vagy a lakásszövetkezet területén kezdődik, „mégis elvárják, hogy a lakók oldják meg” a helyzetet.

„Láttam már jó néhány patkányt, de ekkora méretűeket még nem. A kutyám – egy cockapoo – gyakran megérzi a patkányok szagát. Nem szeretnék belegondolni abba, hogy mi lett volna, ha ezzel a patkánnyal is összeakasztotta volna a bajszát” – fogalmazott egy másik helyi képviselő, David Taylor.

Aki azt is hozzátette, hogy a probléma forrása valószínűleg az, hogy a környéken gyors egymásutánban öt új lakónegyed is épült, ami a patkányokat is lakott területekre terelte a mezőkről.

Martin és Taylor ezért egy egész környéket érintő, teljeskörű kártevőfelmérés és egy kezelési terv elfogadását sürgeti. „Minél tovább figyelmen kívül hagyjuk a dolgot, annál rosszabb lesz” – fogalmazott a két politikus.

Redcar és Cleveland tanácsának szóvivője pedig így kommentálta az ügyet:

„A tanácsnak van egy külön kártevőirtó tisztviselője, aki a kártevőkkel kapcsolatos problémákat kezeli a tanács tulajdonában lévő földterületeken. Bár már nem nyújtunk szélesebb körű kártevőirtási szolgáltatást, lehetőség szerint tanácsot adunk a lakosoknak. A tanács továbbra is együttműködik a Beyond Housinggal, a Northumbrian Waterrel és más partnerekkel az összetett problémák kezelése és a lehetséges megoldások feltárása érdekében” – reagálta a szóvivő.

Majd azt is hozzátette, hogy a honlapjukon több hasznos tudnivalót, például a patkányok elterjedését megelőző óvintézkedéseket is megosztottak a környék lakóival.