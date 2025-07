Az új Csupasz pisztoly rendezője: „Csak Liam Neeson képes arra a 21. században, amire korábban Leslie Nielsen volt”

Hosszú cikk jelent meg az új Csupasz pisztolyról az Entertainment Weeklyben, amiben megszólalt a rendező, Seth MacFarlane, illetve a két főszereplő, Liam Neeson és Pamela Anderson is.

MacFarlane azt mondja, eredetileg Neeson ötlete volt, hogy jelentkezik Frank Drebin Jr. főszerepére, aki egyébként az eredeti filmtrilógia fő karakterének, a Leslie Nielsen alakította Frank Drebinnek a fia.

Liam Neeson valószínűleg az egyetlen színész a 21. században, aki képes arra, amire Leslie Nielsen volt, és leginkább azért, mert az ilyen típusú színészekből már nem sok van Hollywoodban. A Zucker-fivérek (az eredeti filmek készítői) egyik sarkalatos szabálya az volt, hogy ne vígjátékosokat válasszunk. Drámai színészeket castingoltunk, lehetőleg rengeteg komolysággal, ami Liamben bőségesen megvan

– mondja MacFarlane, aki az ír sztárt Robert Mitchumhoz, Gregory Peckhez és Charlton Hestonhoz hasonlította.

Neeson már dolgozott korábban a rendezővel a Ted 2 és a Hogyan rohanj a veszTEDbe? című vígjátékokban, mint ahogy MacFarlene több sorozatában (Family Guy, The Orville) is feltűnt. Korábban a színészt Ricky Gervais, Stephen Merchant és Warwick Davis által készített Life’s Too Short egyik epizódjában is láthattuk humoros szerepben, ahol az említett triót próbálja győzködni arról, hogy mennyire vicces fickó.

Neesonnek azonnal megtetszett a reboot ötlete:

Nem azért, mert viccesnek tartom magam – távolról sem –, de nagyon élveztem azokat a Leslie Nielsen-filmeket. Azt gondoltam, hogy sikerülni fog? Mivel Seth ötlete volt, arra gondoltam, hogy talán lát bennem valamit.

MacFarlane végezetül hozzátette: