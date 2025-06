1992 óta július elsején, azaz Semmelweis Ignác születésnapján ünnepeljük a magyar egészségügy napját, ami az abban dolgozók számára munkaszüneti napnak számít. A Semmelweis-napon, ami idén keddre esik, ezért zárva lesznek a háziorvosi-, a fogorvosi-, és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak is – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

A közlemény szerint a NNGYK Oltóközpontja és központi anonim AIDS szűrése és tanácsadása is szünetel.

A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók pedig ezen a napon ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást.

Így a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órás nyitva tartású, ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes és/vagy készenlétet tartó gyógyszertárakban lesz.

Az ügyeleti rendben nyitva tartó patikák listája

A nyitva tartó, az ügyeletes és készenlétet tartó patikákról a központ honlapján található gyógyszertár-adatbázisban, vagy az Egészségablak applikációban lehet tájékozódni.

A működésükben szünetet tartó háziorvosi rendelőknek és gyógyszertáraknak a betegforgalmi bejáratnál jól látható helyen és olvasható módon kell jelezniük a legközelebbi helyet, ahova szükség esetén fordulhatnak a betegek.

A háziorvosi rendelők bejáratánál fel kell tüntetni a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát. A gyógyszertárak esetében pedig a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó, vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét és telefonszámát. Valamint az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontját, továbbá a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét és telefonszámát is közzé kell tenniük.

Mérgezésgyanús esetek bejelentése

Az egészségügyi munkaszüneti napon a mérgezéseket és a mérgezésgyanús eseteket a nap 24 órájában díjmentesen hívható, NNGYK Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálata a 06-80-20-11-99-es telefonszámon lehet bejelenteni. Ahol a várható tünetekről, az elsősegélynyújtás módjáról és az orvosi ellátás szükségességéről adnak felvilágosítást.

Egészségügyi kérdésekben szintén 0-24 órában tájékozódhat bárki a 1812-es zöld számon hívható az Egészségvonalon.

De július elsején tartják a köztisztviselők és kormánytisztviselők napját is, ami miatt ebben a szektorban is munkaszüneti nap lesz. Így holnap a hivatalos ügyek elintézését is érdemes lehet elkerülni.