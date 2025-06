Galambos Lajos korábban a nagyzolásban lelte örömét, még egy tűzoltóautót is vett: „Ma már szégyellem magam érte”

Több évtizedig szolgált Galambos Lajos otthonául a zenész boldogasszonypusztai birtoka, ami kétszer olyan nagy, mint a Margit-sziget. A börtönt is megjáró trombitás azonban most úgy döntött, megválik a birtok egy részétől.

– mondta a Storynak adott interjújában Galambos, aki kezdetben egyedül lakta a kastélyt, majd megismerkedett néhai feleségével, Boglárkával, akivel aztán családot alapítottak.

A gyerekeim, Bogi , Lala és István már ide születtek, itt nőttek fel. Minden fűszálát ismerik a birtoknak, amit aztán hosszú évek, évtizedek alatt kipofoztunk, kibővítettünk és megvásároltam a »kirakós« többi darabját. A halastavat, az erdőket és az egyéb területeket. Most pont úgy néz ki, mint az 1800-as években, az Esterházyak idejében. Körülbelül másfél millió négyzetméter az egész terület, amelynek egyrészétől most szeretnénk megválni. A kastélykúriát, a vadászvillát, valamint az őspark és a halastó egy részét fogjuk eladni.

A birtok feldarabolásának gondolata már évekkel korábban felmerült, a családi tanács azonban akkor megvétózta az ötletet. Most viszont újra átbeszélték a dolgokat, és másként döntöttek. A trombitás bevallása szerint a válása és volt felesége halála óta sok minden megváltozott, ő sem lesz már fiatalabb, és nem szeretne teherként egy átláthatatlan területet hagyni a gyerekeire. Úgy véli, a birtok többre érdemes annál, mint hogy három-négy ember lakja, sok lehetőség rejlik benne.

Galambos részleteiben kíván megválni otthona egy darabjától, nagyjából félmillió négyzetmétertől. Vannak azonban a birtoknak olyan részei is, amelyek sosem lesznek eladva.

– fogalmazott a zenész, aki annak idején egy kétszobás vályogházban nőtt fel, gyermekei azonban már egy ötszáz négyzetméteres kastélyban. Ő jelenleg nyolcvan négyzetméteren él egy tóparti házban, de már tervben van egy új, frissebb élettér kialakítása: egy százötven négyzetméteres, könnyűszerkezetes ház építése.

A gyerekeknek különálló, saját házuk van a birtokon belül. Számomra a család közelsége, a természet, a vízpart jelenti a megnyugvást. Korábban viszont a nagyzolásban és a felhalmozásban leltem örömömet. Volt, hogy még egy tűzoltóautót is vettem. Ma már szégyellem magam érte. Az nem az én utam volt, de ezt is meg kellett tapasztalnom ahhoz, hogy a kevesebbet is tudjam értékelni