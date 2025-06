Újabb időszak nyílt meg a felzárkózást segítő munkában

A Felzárkózó települések programhoz 2019 óta fokozatosan csatlakoznak a települések, jelenleg 238 helyszínen működik, 28 egyházi és civil karitatív szervezet összefogásában, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával. A településeken folyó szociális segítő munka központja minden faluban a megvalósító szervezetek által vezetett Jelenlét Pont. Egy ház, ahol a különböző programelemek összeérnek, a várandósságtól az időskorig segítik az ott élőket. A Felzárkózó települések program alapját a Máltai Szeretetszolgálat Magyar Örökség-díjjal elismert Jelenlét programja adja, amely az elmúlt évtizedekben már számos helyszínen bizonyította eredményességét. A módszer lényege az állandó személyes jelenlét, amelynek során a szociális munka a település mindennapjainak részévé válik. A településekre így nem egy előre megírt program érkezik, hanem a helyben felállított szociális diagnózisok alapján születnek döntések a problémák orvoslására.

A Jelenlét Pontok és a hozzájuk kapcsolódó felzárkózást segítő programelemek finanszírozása a 2024-ben elindult Jelenlét a felzárkózó településeken (ESZA+) európai uniós projektből történik, a projekt nyitórendezvényét Nyírpilisen tartották 2025. május 20-án. Nyírpilis Jelenlét Pontja 2019-ben jött létre, a településen a megvalósító szervezet a Tutor Alapítvány.

Az eseményen beszédet mondott Vecsei Miklós, a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztos, Gyenes Zoltán, az Európai Bizottság vezető gazdasági szakértője, dr. Kovács Edit társadalmi esélyekért felelős helyettes államtitkár és Beri Márk polgármester. Majd Lantos Szilárd, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Modellprogramok vezetője mutatta be a program céljait és eddigi eredményeit.

A köszöntőket egy pódiumbeszélgetés követte Rácz Béla, az 1Magyarország Egyesület elnöke és dr. Eperjesi Tamás, a Református Szeretetszolgálat vezető szakmai tanácsadója részvételével és dr. Németh Nándor, a Modellprogramok értékelési vezetőjének moderálásával.

A nyírpilisi, egész napos nyitórendezvény a falu több pontján zajlott. A nap folyamán a vendégek az iskolán és az óvodán kívül a program szakterületi vezetőinek közreműködésével megtekinthették a település több helyszínén működő programelemeket, úgymint a Máltai Szimfónia zenei próbája, valamint gyerekek részvételével volt látható, milyen élményt jelent számukra a Mozgó játszótér, a kutyaterápiás foglalkozás és a Freestyle FC bemutatója. Emellett a vendégek betekintést nyerhettek a koragyerekkori kísérés folyamataiba és megismerhették a prevenciós területeket is. Az a mobil kisbusz is megtekinthető volt, amely a településekre helybe visz egészségügyi szolgáltatásokat, illetve a kutyák ivartalanítását, oltását, chippelését végző mobil műtőbuszok is nyitva álltak az érdeklődők előtt.

A 2021-2027-es uniós fejlesztési időszakban minden tagállam kijelöli azokat a stratégiai fontosságú műveleteket, amelyek jelentősen hozzájárulnak az adott program céljainak teljesítéséhez. Magyarország ezeket a kiválasztott műveleteket közös néven Pillérekként jelöli, utalva fontosságukra, a fejlesztéspolitikai célkitűzések elérésében betöltött szerepükre. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) egyik kijelölt Pillére a Jelenlét a felzárkózó településeken (ESZA+) című projekt. Az EFOP_PLUSZ-7.1.1-24-2024-00002 kódjelű, Jelenlét a felzárkózó településeken (ESZA+) című projekt az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztési program, amely átfogóan segíti Magyarország hátrányos helyzetű térségeinek és településeinek felzárkóztatását, a szociális és gazdasági kapcsolatok erősítését, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését.

Projektadatok:

Projekt azonosító száma: EFOP_PLUSZ-7.1.1-24-2024-00002

Kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Konzorciumi partner: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány

Projekt címe: Jelenlét a felzárkózó településeken (ESZA+)

Megvalósítás helyszíne: 300 felzárkózó település

A támogatás összege: 70 441 689 150 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt kezdete: 2024. január 01.

A projekt tervezett befejezése: 2029. június 30.