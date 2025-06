Vasvári Vivien Molnár Áronról: Nem értem, hogy lehet lesüllyedni ilyen szintre, nem érdemeltem, hogy így bánjanak velem

Ahogy arról hétfőn délelőtt beszámoltunk, Vasvári Vivien tőle szokatlan poszttal jelentkezett az Instagramon, ahol a Voks 2025 online kitöltését középpontba helyezve arról beszélt, nem ért egyet Ukrajna EU-s csatlakozásával.

Ezt Molnár Áron kiparodizálta egy videóban, majd Vasvári férje, Bodnár Zsigmond később előállt egy hosszú videóval, amelyben üzent a színésznek, mondván, kártérítési pert indít ellene, mert kiparodizálta a feleségét.

Vasvári a Blikknek azt nyilatkozta az ügyről:

Hogy valaki csúnyát mond rám, már megszoktam, nem is érint meg különösebben. De, hogy ilyen mocskos módon próbál besározni, ráadásul nem is ismer és nem is tettem semmi rosszat, az már nagyon gáz. Még kedveltük is Áront, néztük a Sztárboxban és semmi problémánk nem volt, nem is ismerjük egymást személyesen. Nem értem, hogy lehet lesüllyedni ilyen szintre, hisz mindenkinek lehet véleménye. A tisztességtelenség bánt nagyon, nem érdemeltem, hogy így bánjanak velem.