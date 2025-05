Rubint Réka szerint nyolcévados szappanoperát lehetne készíteni a Schobert Norbival közös életükről

Schobert Norbi a múlt hónapban immár hetedik alkalommal kérte meg felesége, Rubint Réka kezét, aki újfent igent mondott neki Mexikóban. A lánykérés apropóján a házaspár nemrég a Storynak adott interjút, melyben arra a kérdésre, hogyan telnek a mindennapjaik, azt felelték: zajosan.

– jelentette ki a fitneszguru, mire felesége úgy kontrázott: „inkább egy nyolcévados szappanoperát”.

Egyébként nagyon megtaláltuk egymást. Teljes szimbiózisban élünk a gyerekekkel együtt. Igyekszünk kihasználni minden közösen eltöltött pillanatot, hamarosan ugyanis meglehet, hogy a nagyobbik fiunk, Norbika is kirepül a családi fészekből. Most gőzerővel készül az előrehozott érettségire, jövőre ugyanis Amerikában szeretné folytatni a tanulmányait. Minden álma, hogy a tengerentúlon éljen, mi pedig bármennyire is riasztó a gondolat, de támogatjuk őt, hisz azt szeretnénk, ha a saját vágyait valósítaná meg