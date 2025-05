Kid Rock szerint a ronda liberális nők miatt születik kevés gyerek

Kid Rock szerint a csúnya liberális nők miatt csökken a születési arányszám az Egyesült Államokban.

A zenész a Fox Newson Jesse Wattersnek ecsetelte ezt, miközben egy bejátszásban egy deportálások elleni newmarki tiltakozást mutattak. Ő pedig úgy került a képbe, hogy megkérdezték tőle, igaz-e a hír, hogy nashville-i éttermét a hétvégén bezárta az üzemeltetője, hogy elkerülje a bevándorlási hivatal razziáját – írta a Daily Beast.

A témától kicsit elkanyarodhattak, mert Wattersnek az volt aztán a kérdése, hogy Kid Rock a koncertjein szokott-e látni kék hajú vagy hónaljszőrös nőket.

Mire a válasz: „Figyelj, nézem a klipjeiteket, és tudod, Amerikában alacsony a születési arányszám, és most már értem, miért. Most esett le.

Majd azzal folytatta a Trump-rajongó Robert James Ritchie (ugyanis ez a valódi neve): „Úgy értem, hogy nézzük ezeket a tüntetéseket, ami mintha egy csapat olyan nőből állna, akikkel egy pasi se akarna lefeküdni, a pasik meg olyanok, mint akik egymással akarnak lefeküdni”.

Kid Rock: “We have this low birth rate in America..it just hit me right now because who’s going to sleep with these ugly ass broke liberal women? Look at these rallies, it’s like a bunch of women that no guy wants to sleep with & a bunch of dudes that want to sleep each other”🤣 pic.twitter.com/J0Z9HIDOuK

— Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) May 16, 2025