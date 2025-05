Videón, ahogy egymásnak esik egy indiai iskola igazgatónője és könyvtárosa 

Az érettségi hetén (pláne a matekérettségi napján) senkinek sem kell elmagyarázni, mennyire stresszes lehet iskolába járni, amit esetenként nem csak a diákok érezhetnek így. Az indiai Madhya Pradesh állam egyik iskolájában például két tanárnak lett annyira elege, hogy fizikai agresszióval próbálták feloldani a köztük cikázó feszültséget – sikertelenül. A szóváltás az iskola igazgatónője és könyvtárosa között pofonok, rúgások és hajtépés formájában kulminálódott, miután nézeteltérésük adódott egy diák könyveinek elvétele miatt. A Hindustan Times cikke szerint Praveen Dahiya megpróbálta visszaszerezni a gyerek tankönyveit, azonban a Madhu Rani könyvtárostól érkező elutasító válasz hatására az igazgató megütötte a munkatársát és kitépte a kezéből a mobilját.

– hallható az incidensről készült felvételen.

A fizikai atrocitások sora ezzel még nem ért véget, ugyanis a két nő még percekig folytatta egymás ütlegelését, miközben körülöttük álltak a kollégáik, valamint egyikőjük fia, de azon kívül, hogy levideózták őket és kérték, hogy hagyják abba a verekedést, nem avatkoztak közbe. A pedagógusokat végül kórházba szállították kivizsgálásra, majd mindketten a rendőrségre indultak, hogy feljelentést tegyenek.

Az alább látható videó mellett hasonló audiovizuális élményt nyújthat erős idegzetű olvasóink számára az a felvétel, amelyen egy terelőtáblával esik egymásnak két sofőr az M3-ason, vagy épp az a repülőn kitört tömegverekedés, amely során az egyik utas kihúzta a saját fogát.

The school principal and librarian indulged into a physical fight at the premises of a government Eklavya School in Madhya Pradesh’s Khargone.



In the video, it can be seen, both the officials slapped each other, pulled hair, and pushed each other. The principal also broke the… pic.twitter.com/nk2z63oWIL