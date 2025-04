Singh Viki: Nekem már nem fér bele az, hogy randizgassak és keresgéljek

Singh Viki nemrég a hot! magazinnak adott interjút, melyben a szerelmi élete is terítékre került. A beszélgetés során elárulta, volt párja máig az egyik legjobb barátja: szeretik egymást, de ő úgy tekint a férfira, mintha a testvére lenne.

– idézte a Blikk az énekesnőt, aki azzal az exével is békét kötött, aki korábban bántalmazta őt.

Szerencsére nemrégiben megtörtént a feloldozás, mert békét kötöttünk a bántalmazó párommal, sőt már zenéltünk is együtt. Neki is volt mit megbocsátania, nekem is, és ez egy karmikus lezárása volt az egésznek. Azóta is tartjuk a kapcsolatot, és egy mély lelki barátság van köztünk.