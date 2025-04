Kiderült Michelle Trachtenberg halálának valódi oka

39 évesen, februárban elhunyt Michelle Trachtenberg.

Trachtenberg egyik legemlékezetesebb szerepe Georgina Sparks volt, akit a Pletykafészek című sorozatban alakított.

Családja állítólag vallási okokból elutasította a boncolást, most azonban a People kiderítette a színésznő halálának okát. A New York-i főorvosi hivatal elmondása szerint Trachtenberg halálát a cukorbetegsége szövődményei okozták, a halál módja természetes volt. Az intézmény szóvivője szerint a toxikológiai vizsgálat boncolás nélkül is elvégezhető.

Ez kevesebb, mint két hónappal azután történt, hogy Trachtenberget holtan találták egy New York-i lakásban, miután a hatóságok kivonultak a helyszínre egy segélyhívás miatt. Miután a rendőrök megérkeztek, Trachtenberg már nem volt eszméleténél.

Az Oscar-gálán egyébként nem emlékeztek meg a haláláról.