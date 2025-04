Keanu Reeves budapesti étteremben bukkant fel, új fizimiskáját látva elsétáltunk volna mellette

Megkezdődött Ruben Östlund következő filmjének forgatása Budapesten. A The Entertainment System is Down a tervek szerint hetven napon át forog majd a magyar fővárosban májusig, komoly sztárgárda fog ez idő alatt Budapesten tartózkodni: a filmben szerepet kapott többek közt Kirsten Dunst, Daniel Brühl, Keanu Reeves, Nicholas Braun, Samantha Morton és Tobias Menzies is.

Ahogy az nlc.hu írja, Reeves most egy mexikói étteremben bukkant fel a magyar fővárosban. A tulaj úgy fogalmazott közös képüknél: „Amikor John Wick/Neo belép az éttermedbe… és imádja az ételedet. Köszönet magának a legendának, Keanu Reevesnek a felejthetetlen látogatásért!”