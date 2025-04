Csalódott rajongók perelték be az OnlyFanst

Megtévesztés miatt indított pert egy M. Brunner és egy J. Fry nevű férfi az OnlyFans anyacégei, a Fenix Internet LLC és a Fenix International Limited ellen – írja a Gizmodo.

A felperesek szerint az alperesek félrevezették őket azzal, hogy lehetővé tették, hogy a tartalomgyártóik harmadik feleknek szervezzék ki a rajongókkal folytatott közvetlen kommunikációt. A felperesek kiemelik: az OnlyFans nem kis részben annak köszönheti óriási sikerét, hogy közvetlen és autentikus kapcsolatot ígér a rajongóknak a kedvenc tartalomgyártóikkal.

Régóta ismert tény, hogy az OnlyFans modelljeinek többége nem áll közvetlen kapcsolatban az előfizetőikkel, cégek szakosodtak arra, hogy a szereplésen kívül minden feladatot ellássanak a szexmunkások helyett, ideértve az üzenetek megválaszolását is.

A per azért furcsa, mert prominens médiacégek az elmúlt években többször is beszámoltak az OnlyFans működéséről és az is nehezen hihető, hogy valaki komolyan azt higgye, hogy egy több százezer előfizetővel rendelkező tartalomgyártónak, van elég ideje és energiája arra, hogy minden üzenetre személyesen válaszoljon.

Az OnlyFans tartalomgyártók és rajongók közötti szerződése ki is mondja: a rajongók tudomásul veszik, hogy a tartalomgyártókat harmadik felek segíthetik a profiljaik működtetésében ideértve a rajongókkal történő interakciót, Brunner és Fry keresete azonban azt állítja, a szerződés eléggé elhomályosítja a harmadik felek valós szerepét, ráadásul a rajongók csak akkor olvashatják el ezt a szerződést, ha direkt keresik, a felhasználási feltételek között pedig csak egy hiperlink mutat rá, ami egy másik weboldalra vezet.