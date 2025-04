Soma Mamagésa: Egyetlen realityműsorban sem tudnám most már elképzelni magam

A BEST magazinnak adott interjút Soma Mamagésa, amelyben egy részt szenteltek a híresség egykori televíziós karrierjének is. Először a Megasztár zsűritagjaként láthatták őt a nézők, majd különféle celebműsorokban (Vacsoracsata, Celeb vagyok, ments ki innen!) is rendszeres szereplő volt.

Minden tapasztalásért hálás vagyok a televízióknak, amiktől ma is rengeteg ajánlatot kapok. Elég csak arra gondolnom, hogy nekem megadatott, úgy aludhattam Dél-Amerikában, a dzsungelben, hogy még vigyáztak is rám. Ez másoknak több millióba kerülne. És mennyit adott ez az élmény az életemhez!

Somamama azt mondja, mára sokat változott a személyisége, ezért nem tudná magát celebműsorokban elképzelni:

Egyetlen realityműsorban sem tudnám most már elképzelni magamat. Ahogy eddig is szabadlelkű kanca voltam, azaz csak azt tettem és teszem ma is, amihez kedvet érzek, csak a klimax óta jóval szelídebben. Nem szeretem a jópofizást. Nem azt mondom, hogy nem alkalmazkodom senkihez, de csak ahhoz, akit igazán fontosnak tartok.

Hozzáteszi, a tévét ma már heti egyszer kapcsolja be, akkor is streamingcsatornán néz filmet.