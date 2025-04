Pumped Gabo is Aurelio kapcsolattartója volt, amikor utóbbi a börtönbüntetését töltötte

2021-ben jogerősen 2 év 3 hónap börtönre ítélték Aureliót, a ValóVilág 6 győztesét, mert társával elrabolták egy ismerősét. Korábban volt egy kábítószer-birtoklási ügye is, amiért szintén elítélték, így a két bűncselekményért összesen 3 év 5 hónapot kapott. Két év után, 2024 februárjában szabadult a Kalocsai Fegyház és Börtönből, büntetése hátralevő részét reintegrációs őrizetben töltötte az otthonában.

Az egykori villalakó jelenleg két műsorban is látható a TV2-n: A Nagy Duettben Nótár Mary oldalán versenyzik, a Farm VIP-ben pedig kezdetben a sárga csapat tagja volt, a szerkesztők azonban áttették őt a pirosakhoz – Pumped Gabo nagy bánatára, akivel kezdetben egy csapatot erősítettek.

Aurelio most a Borsnak mesélt a gyúrós celebbel való barátságáról. Mint mondta, 2014-ben a Mokkát nézve látta meg Pumped Gabót, akit azután hívtak meg a reggeli műsorba, hogy a Balaton Soundon bemutatta sajátos táncstílusát.

– mondta a portálnak a realityszereplő, aki egy évvel később a belvárosban ismerkedett meg Pumped Gabóval egy szórakozóhelyen. Emlékei szerint mindketten levetkőztek és pózolgattak, onnan indult kettejük barátságra, ami mostanra tíz éve tart.

Nagyon sokat találkoztunk, sokat lelkiztünk és volt persze, hogy össze is vesztünk. Minden barátság kicsit olyan, mint egy szerelmi kapcsolat, amiben vannak mélységek és magaslatok. Azt kell tudni, hogy Gabo az a barátom, aki a börtönévek alatt is a kapcsolattartóm volt. Azt pedig tényleg csak a hozzám legközelebb állók kapták meg. Ő ebbe a körbe tartozik. Ő volt az egyetlen ember, akiknek odaadtam a Mercedesemet, amit vettem, hogy el tudjon menni csajozni. Én őt annyira szeretem! Egy igazi »öcsipofa«! Nagyon jó volt, hogy a Farm VIP-et is együtt próbálhattuk ki. Számíthattunk és támaszkodhattunk is egymásra. Én őszintén mondom, hogy a Pumped Gabo egy igazi »jógyerek«! Egyszerűen imádlak, tesó! Nem kell kiposztolni, hogy kb. szerelmet vallok, de akkor is imádlak!