Az anyja orvosáról kiderült, hogy az apja, volt barátjáról pedig az, hogy a féltestvére

Egy fiatal nő a The Morning brit televíziós műsor vendége volt, ahol elmesélte, hogyan jött rá, hogy a biológiai apja nem is az, akit addig annak hitt, és hogy az anyja orvosának hála még számos féltestvére van, köztük a volt barátjával – írja a Daily Mail.

A jelenleg 39 éves Victoria Hill sokáig nem értette, miért nem hasonlítanak az apjával, maximum a kezük, és gyakran viccelődött azzal, hogy biztosan a postás hozta – egészen addig, míg a minden viccnek a fele igaz elvén ki nem derült, hogy a vér szerinti apja az édesanyja egykori orvosa. A Connecticutban élő nő minderre egy DNS-tesznek hála jött rá, amit egy egészségügyi problémája miatt kért. A rutinszerű teszt nem várt eredményt hozott: Hill biológiai apja nem az a férfi volt, akivel együtt nőtt fel, hanem egy termékenységi orvos, aki korábban az anyját segítette a Yale Termékenységi Klinikán. Az első sokk után az amerikai nő felvette a kapcsolatot néhány féltestvérével, és jelen állás szerint összesen 25 olyan emberről tud, akikkel közös apától származnak. Az egyik féltestvére mondta el neki azt is, hogy az apjuk, Burton Caldwell a saját spermáját használta a nők megtermékenyítéséhez, állítólag a beleegyezésük nélkül. Hill ezek után úgy érezte magát, mintha a Truman Show szereplője lenne, amit csak fokozott, mikor rájött, hogy a féltestvérei közt tudhatja a középiskolai volt barátját is, akivel ha együtt maradtak volna, most akár házastársak is lehetnének. Szerencsére ez nem következett be, de jól mutatja, miért káros, mikor valakinek a függőségévé válik, hogy gyermekeket nemzzen (úgy, mint az a holland férfi, akinek több száz gyereke lehet).

Habár az önkényes spermadonorként tevékenykedő Burton Caldwell már nem él, Victoria Hill még fel tudta venni vele a kapcsolatot, hogy szembesítse azzal, amit tett.

Amikor megkérdeztem tőle, hogy „miért?”, azt mondta, hogy „az volt a dolga, hogy babákat csináljon”. Nem igazán volt bűntudata, nem aggodalmaskodott. Azt a benyomást keltette, hogy „az anyukád babát akart, babát kapott”. Azt hiszem, nagy szerepe volt a termékenységi klinika létrehozásában, ez volt az élete, és csak elképzeléseim lehetnek, milyen szélsőséges intézkedéseket vezethetett be, hogy működjön a program, ami kognitív disszonanciát okoz; egyrészt mindenki azt kérdi: „Nem örülsz, hogy életben vagy? Az anyukád szeretett volna egy gyereket, és kapott egy gyereket”. A másik oldalról viszont nem szerettem volna egy termékenységi csalás terméke lenni, az anyám nem egyezett ebbe bele, és én sem egyeztem abba bele, hogy ennyi testvérem legyen, akiknek a száma folyamatosan nő

– mesélte Victoria Hill a biológiai apjával való találkozásukról.