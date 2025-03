„Ezt most emésztenem kell” – Harsányi Levente régi Barátok közt-ös szereplésével nosztalgiázott

A Barátok közt című televíziós sorozat 1998-ban indult az RTL-en (akkor még RTL Klubon), és közel 23 éven át futott a csatornán. 1999-ben néhány epizód erejéig Harsányi Levente is feltűnt a sorozatban, egy Vadász Viktor nevű fotóst alakított, aki egyszerre szédítette Hoffer Esztert és Berényi Katát.

A műsorvezető nemrég az Instagram-oldalán tett közzé egy részletet a sorozatból, melyen karaktere éppen a Juga Veronika által játszott Berényi Katának csapja a szelet.

Az ember a múltjával teljes. Ilyen is volt, azért ezt most emésztenem kell. 😂😂😂😂 De csodás időszak volt és valljuk be, valakinek el kellett indítania ezt a sorozatot is!!!😂😂🙏👍