Sebestyén Balázs kiakadt a szexmentesre vágott Hunyadin: „Annyira prűd, álprűd, régi és poros ez a szabályozás”

Múlt hétvégén debütált a TV2-n a Hunyadi, ami a hét legnézettebb műsora lett. A nagy érdeklődésre való tekintettel a csatorna bejelentette, hogy március 15-én újra levetítik a sorozat első három epizódját. Az esti műsorsávban vetített sorozattal kapcsolatban többen is nehezményezték, hogy az epizódokban meglehetősen sok az erotikus jelenet, így a fiatalabb korosztály a korhatáros karikák miatt nem láthatja azt.

A TV2 részben ezért is döntött úgy, hogy kivágja az erotikus jeleneteket a már levetített három epizódból, melyeket így aztán nap közben, március 15-én a fiatalabb korosztály is meg tud majd tekinteni.

Mindez téma volt csütörtök reggel a Balázsék című rádióműsorban, ahol Sebestyén Balázs kijelentette, neki nem tetszik a családbaráttá vágás.

Ennél azért többet láttunk már 20 éve is. Megnézed egy 12 éves gyerek Reels-videóit, Tinderét, TikTokját, olyan dolgokat látnak… (…) Mit várunk egy olyan országtól, ahol a Bud Spencert is megvágják? Lásd Kincs, ami nincs. Ez az egész szabályozás… minket is mikért büntetnek? Annyira prűd és álprűd, régi, poros a szabályozás. Borzalmas. Erőlködnek mindenféle hülyeséggel, miközben nézd már meg, egy 12 éves milyen tartalomhoz juthat hozzá, ha akar. Ehhez képest: mondasz 2 poént és 8 millió.