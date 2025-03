Magyarországon legalább 1,4 millió embert érint, és még szavunk sincs rá!

Ki az öreg valójában? Az ageizmus bennünk van

Az ageizmus – vagyis az életkor alapján történő megkülönböztetés és sztereotipizálás – nemcsak kívülről ér minket, hanem belsővé téve, saját gondolkodásunkban is megjelenik. Steigervald Krisztián generációkutató szerint az, hogy kit tekintünk öregnek, idősnek, azt mindig az adott társadalom határozza meg. A kutató szerint persze vannak biológia korlátok is, a kognitív képességek is változnak az idő múlásával, de hogy öregek vagyunk-e valójában, azt a társadalmunk ítéli meg.

A magyar lakosság öregedéssel kapcsolatos attitűdjét és az életkorral kapcsolatos negatív előítéletek (ageizmus) magyarországi hatásait vizsgálta egy friss, reprezentatív felmérés, melyet a Hekate Tudatos Öregedés Alapítvány (HCAF) és a Haleon egészségügyi vállalat felkérésére a Medián végzett 2024. decemberében.

Ebből kiderült, hogy az 50-69 éves magyarok 27%-a tapasztalta már, hogy környezete túl öregnek tartotta valamihez. Ugyanakkor több mint fele (56%), azaz kb. 1,4 millió ember gondolt már magára úgy, hogy túl idős bizonyos tevékenységekhez, harmaduk (37%) pedig nem vágott bele valami új dologba a korával kapcsolatos aggodalmak miatt. A legtöbben az új dolgok tanulásától fosztották meg magukat a korukra hivatkozva. Pedig szakértők szerint ez volna az aktív öregedés egyik kulcsa, hiszen az új dolgok megtapasztalása és megtanulása frissen tartja az elmét és lassítja a hanyatlás folyamatát.

Mivel az ageizmus valós probléma Magyarországon, a Haleon hosszú távú együttműködést kezdeményezett a Tudatos Öregedés Alapítvánnyal. A két szervezet közösen indít szemléletformáló kampányt azzal a céllal, hogy az 50 felettiek pozitívabban viszonyuljanak az öregedéshez és felismerjék az öngondoskodás fontosságát.

Az öregedéshez való hozzáállás meghatározza a későbbi életminőséget

Az idősödéssel kapcsolatos gondolataink és hiedelmeink hatással vannak arra, hogy mennyire teszünk aktív lépéseket a pozitív öregedés elérése felé. Egy, a Yale Egyetemen 2002-ben folytatott kutatás szerint azok, aki pozitívabban tekintenek az öregedésre, átlagosan 7,5 évvel tovább élhetnek. A Tudatos Öregedés és a Haleon hazai felmérése pedig arra mutat rá, hogy azok, akik negatívan tekintenek az öregedésre, általában rosszabb jövőbeli kilátásokra számítanak, kevésbé hajlandóak proaktív lépéseket tenni a jóllétükért, és kevésbé érzik képesnek magukat ezek alakítására.

A Haleon felmérésből kiderült, hogy a magyarok kétharmada (69%) szerint az egészségügyi problémák az öregedés óhatatlan velejárói, és 60%-uk azt gondolja, hogy a folyamat rendszeres fájdalommal is jár. Valóban, az 50-69 éves korosztály 75%-a tapasztalja, hogy időnként fájnak az ízületei. Pedig szakértők szerint ennek nem feltétlenül kellene így alakulnia ebben a korban. Sőt, a felnőtt lakosság 58%-a tévesen úgy véli, hogy az öregedéssel együtt a rossz fogak és a fogászati problémák elkerülhetetlenek. Ezt a számok is alátámasztják: az 50–69 évesek 48%-a tapasztalja fogai állapotának romlását. Ugyanakkor ez mindössze 21%-ukat zavarja, és az érintettek fele nem aggódik emiatt.

Az adatok alapján jól látszik, hogy a magyarok milyen könnyen elfogadják a feltételezett, de nem szükségszerű, életkorral összefüggő kellemetlenségeket.

Pedig a szakértők szerint az öngondoskodás-szemléletű hozzáállás támogatná az egészség megőrzését és segítene megkérdőjelezni az öregedéssel kapcsolatos sztereotípiákat.

„Tovább élünk, mint valaha – aktívan törekednünk kell arra, hogy a plusz éveket jó egészségben töltsük. Az öngondoskodás az egészség megőrzésének egyik alapvető, de gyakran alábecsült része: a betegségek megelőzésére, a kisebb egészségügyi problémák kezelésére és az általános jó közérzet fenntartására irányuló tudatos lépések megtételét jelenti” – magyarázta a lehetséges megoldást Lember Szilvia, a Haleon Hungary Kft. Country Managere.

Akik tudják, hogyan maradjanak aktívak 50 felett is

A Hekate Tudatos Öregedés Alapítvány kérésére Neményi Márton fotóriporter tíz olyan emberrel készített interjút, akik tudatosan törekednek arra, hogy élményekkel teli, egészséges életet éljenek. Ők nem engedik meg, hogy a koruk határozza meg, mibe kezdhetnek és mibe nem. Hisznek abban, hogy bármelyik életszakasz alkalmas arra, hogy új hobbink, karrierünk legyen, vagy hogy életformát váltsunk. Nem szuperhősöket mutat be a korpozitiv.hu, hanem hétköznapi példaképeket, akik komolyan veszik az öngondoskodást: nyitottak az új dolgok megtapasztalására, tanulásra, miközben aktív és egészséges életet élnek:

Bea, 59 éves

Most lesz a karatés életem negyvenedik évfordulója és a hatvanadik születésnapom. Dupla buli lesz, összesen megvan a száz év. Amikor kiderül a korom, általában személyi igazolványt kérnek, „az nem létezik”, mondják; korábban zavarban voltam ettől, most, az utóbbi években kezdtem csak élvezni. Miért ne élvezném? Megdolgoztam érte.

Klára, 69 éves

Abban nőttem fel, hogy ha az ember egyszer nyugdíjba megy, pár év és búcsúzhatunk is tőle, hiszen nincs már értelme annak, hogy éljen. Sosem tudtam elfogadni, hogy ez rendben van. Most azonban vannak idősebb barátaim, akiket ez nem fenyeget: aktívak, mozognak, terveik vannak. Nincs mese, kell a cél, a szerep, és készülni is kell erre: aki elmúlt negyven, és nem edz rendszeresen, annak üzenem, hogy kezdjen el. Nem természetes, hogy az ember nyolcvanévesen nem tud felállni a székből.

