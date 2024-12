Egy Harry herceg-hasonmás is feltűnt Katalin hercegné karácsonyi koncertjén

Idén december hatodikán került sor a Katalin hercegné által rendezett istentisztelettel egybekötött karácsonyi jótékonysági koncertre, ami szenteste került adásba az Egyesült Királyságban. A New York Post szúrta ki, hogy a műsor előzetesében egy Harry herceg-hasonmás is feltűnt: a brit Királyi Légierő egyenruhájában látható férfi pontosan úgy viselte vörös arcszőrzetét, mint a sussexi herceg, sőt még a mosolya is hasonló volt, amit a kamera felvett.

Prince Harry look-alike sneaks into Kate Middleton’s Christmas carol service https://t.co/4SKvnZzMIm pic.twitter.com/1FBpu9R4Xi — New York Post (@nypost) December 24, 2024

Az előzetest Katalin hercegné narrálta végig, beszédében kiemelve, hogy karácsonykor annak is eljön az ideje, hogy „megálljunk, kivonjuk magunkat a mindennapi élet nyomása alól, teret találva arra, hogy nyitott szívvel, szeretettel, kedvességgel és megbocsátással éljük az életünket”.

A karácsonyi történet arra ösztönöz bennünket, hogy figyelembe vegyük mások tapasztalatait és érzéseit. Saját sebezhetőségünkre is reflektál, és emlékeztet bennünket az empátia adásának és elfogadásának fontosságára. Valamint arra, hogy mennyire nagy szükségünk van egymásra a különbözőségeink ellenére. Mindenekelőtt arra bátorít, hogy a szeretet felé forduljunk, ne a félelem felé. A szeretet felé, amit önmagunk és mások felé mutatunk

– mondja egyebek közt a walesi hercegné.

Harry herceg és felesége, Meghan Markle egyébként nem vettek részt a karácsonyi koncerten, a New York Post szerint a királyi családtól elhidegült sussexi pár valószínűleg meghívást sem kapott az eseményre.

A műsor előzetesét ide kattintva lehet megnézni.