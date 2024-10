„Dancing with the Szarsz” – Király Viktorék megpróbálták kivitelezni a táncmozdulatot, amit Tóth Andiék is bemutattak a tévében

Az elmúlt időszakban rohamosan terjed a TikTokon egy trend, aminek alapját egy az amerikai Dancing with the Starsban látott táncmozdulat adja (a férfi táncos a lábánál fogva húzza fel partnerét a földről) – a felhasználók ezt másolják le és töltik fel az erről készült videót a platformra.

Király Viktor és feleség, Virág Anita is nekiveselkedtek a dolognak otthon, az eredményt pedig az énekes Instagramján mutatták be.

– hallani Virágot a videó elején, mire férje így felel:

Nekik nem sikerült olyan kecsesen megcsinálniuk az emelést, mint a profi táncosoknak, de közben legalább jól szórakoztak, a háttérben közös kisfiuk nevetgélése is hallatszódik.

