Erdélyi Mónika: Boldog lennék, ha találnék egy olyan társat, aki mellett nagybetűs nő lehetek

Erdélyi Mónika nemrég a Bestnek adott interjút, melyben a szerelmi életéről is mesélt. A Mónika Show egykori háziasszonya két váláson van túl: először Viki, majd Molly lányának édesapjával is zátonyra futott a kapcsolata. Mint mondja, Viki csak pár hónapos volt, amikor első férjével különmentek.

– osztotta meg a magazinnal a műsorvezető, aki az édesanyjától is rengeteg segítséget kapott, ám nehézséget okozott, hogy messze éltek egymástól.

Erdélyi később újra társra talált, majd megszületett Molly lánya, de ezen házassága is véget ért. Második válásával kapcsolatban úgy fogalmazott: addigra már idősebb volt, és megedződött.

Hozzátette, hogy a történtek ellenére hisz a párkapcsolatokban és a házasságban, ám határozott nőnek tartja magát, aki egyedül is megáll a lábán.

De ha valaki szeret, ha valaki jó hozzám, a csillagokat is lehozom neki. Kiválóan főzök, sütök, na jó, takarítani nem annyira szeretek, de azt is megcsinálom. Tyúkanyó vagyok. Boldog lennék, ha találnék egy olyan társat, aki mellett nagybetűs nő lehetek. Korábban nem, de most, hogy már nagyok a lányaim, lassan elindulnak a saját útjukon, nyitott vagyok egy új szerelemre. Nem vagyok egy spirituális beállítottságú, de hiszek benne, hogy az, amit kifelé sugárzunk, megérzik az emberek, például a férfiak. Megérzik, hogy nyitott a szívem. Egyébként ebben a fogyásom is nagyon sokat segített. Az a jó pár pluszkiló, ami rajtam volt, még ha nem is vettem észre, de megcsonkította az önbizalmamat.