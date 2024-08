„Minden eshetőségre felkészülök” – Bárdosi Sándor táncolós videóval üzent Árpa Attilának

Bárdosi Sándor a múlt héten a Fókuszban üzente meg Árpa Attilának, hogy szívesen összecsapna vele a ringben, utóbbi pedig el is fogadta a kihívását: a Sztárbox ősszel kezdődő évadában egy gálameccsen mérik majd össze az erejüket.

A birkózó nemrég az Instagram-oldalán osztott meg egy videót, melynek kezdetén Andrea Silvestri táncossal kesztyűzik, majd egyik pillanatról a másikra inkább a háttérből hallható zenére kezd el táncolni bokszolás helyett.

Árpa Úr…. Én minden eshetőségre felkészülök!

– fogalmazott a felvétel mellett Bárdosi, aki emlékezhetett arra, hogy Árpa korábban a Dancing with the Starsban is versenyzett.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sándor Bárdosi (@bardosi_sandor) által megosztott bejegyzés