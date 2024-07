A pokolban Rihannával és a Don’t Worry Be Happy-vel kínozzák az embereket egy lelkész szerint

Gerald Johnson azt mondta, hogy Rihanna Umbrella című slágerének és Bobby McFerrin Don’t Worry Be Happy című számának démoni feldolgozásait használták arra, hogy megkínozzák őt a pokolban – írja a LADbible.

A michigani lelkész 2016-ban szívrohamot kapott, azt állítja, ekkor rövid időre a túlvilágra került, ahol karaokét éneklő démonok kínozták.

A férfi azt mondta, hogy „a szelleme elhagyta a fizikai testét”, amikor szívrohamot kapott, és a pokolba került. Azt mondta, lelkészként megdöbbentette, amikor megtagadták tőle a mennybe jutást, és a pokolba került, ezt az utat „nem kívánja a legrosszabb” ellenségének sem. Azt is mondta, hogy amellett, hogy kénytelen volt meghallgatni a slágereket, tanúja volt egy szörnyű jelenetnek is, amikor egy embert elevenen elégettek. Johnson azt is közölte, hogy találkozott a Sátánnal.

A lelkész úgy gondolja, hogy a két dal is bizonyítja, hogy a popzene valójában az alvilág kísérlete, hogy irányítsa az embereket.

A Földön a dalszövegek és a zenék nagy részét démonok ihlették

– állította.

Johnson a TikTok csatornáján is felidézte a történeteket, hogy ismét figyelmeztessen másokat, hogyan kerüljék el ezt a pokoli sorsot.