Rácz-Gyuricza Dóra megmutatta, milyen a hasa két évvel kislánya születése után

Rácz-Gyuricza Dóra 2022 áprilisában hozta világra kislányát, Kamillát. Rácz Jenő felesége közösségi oldalán gyakran ír arról, hogyan változott a teste a terhessége alatt és a szülést követően, vonatkozó vasárnapi posztját egy közte és gyermeke között lezajló párbeszéddel indította:

– Ez mi?

– A köldököm.

– Ez mi?

– A pocakom. Itt laktál bent, itt növekedtél.

– Ez mi?

– A hegem. Itt vettek ki a pocakomból, amikor megszülettél.

– Anya, nagyon szép vagy.

Tudom, hogy sok anyuka szégyelli a szülés utáni hasát, a bőrt, a heget vagy bármit. Sőt, még anyukának sem kell lenni, hogy a köldök alatti rész ne pont a kedvenced legyen magadon. De a kislányom most mégis bearanyozta nekem ezt a területet. Neki anya teste a legcsodálatosabb dolog a világon. Pont ezért nem szabad azt hallania, hogy szapulom, utálom, szégyellem, miközben neki ez annyira szép és különleges. Azóta is néha rábök és azt mondja, »itt laktam«. Itt, bizony, kincsem, ezért is szeretem én is ennyire