Mészáros János Elek a Házasodna a gazdáról: Elmondtam a véleményem, többet nem kerestek

Jól érzi magát agglegényként.

Mészáros János Elek nemrég a Meglepetés magazinnak adott interjút alcsútdobozi otthonában, ahol az édesanyjával és a nővérével él. Mint mondta, szinte most is úgy telnek a mindennapjai, mint azelőtt, hogy 2012-ben megnyerte a Csillag Születik tehetségkutatóját: a falusi udvaron mindig akad tennivalója, és mivel a pandémia alatt nem koncertezhetett, ő is ment szőlőt metszeni, veteményezni és betakarítani a terményt, később pedig húsfeldolgozással is elkezdett foglalkozni.

Az elmúlt években több gyülekezetnek is segített jótékonysági fellépésekkel, hogy legyen miből felújítaniuk a templomaikat, Alcsútdobozon pedig maga is részt vállalt a helyi egyházi épületek megszépítésében.

Az operaénekest a Csillag Születik óta egyetlen celebműsorban sem láthatták a nézők, mint pedig kiderült, ez nem is véletlen. Az RTL a Házasodna a gazdával kapcsolatban is felkereste őt egyszer, Mészáros viszont határozottan visszautasította a lehetőséget.

Amikor elindult a műsor, megkérdezték, mit szólnék hozzá. Elmondtam a véleményemet, és többet nem is kerestek. Én úgy vélem, egy kreált helyzetben az ember idegenek között úgysem lel társra, és az ezzel járó felhajtás sem hiányzott. Nem beszélve arról, hogy ha én elmegyek a tévébe veszekedni, vagy a dzsungelben tücsköt-békát enni, akkor hiteltelenné válok a közönségem előtt. Aki Hazám, hazám áriát énekel az arra megfelelő színpadokon, az nem játszhat a képernyőn a sliccével. Egy művész számára a hitelesség a legfontosabb

– jelentette ki.

Ami a nősülést illeti, az 52 éves énekes azt mondja, jól érzi magát agglegényként: a családja, az egyházközösség, a koncertek és a háztáji nevelése kitölti az életét.