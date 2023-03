Ke Huy Quan és Harrison Ford összehozták az Oscar-gála legszívmelengetőbb pillanatát

Az idei Oscar-gála egyik díja Ke Huy Quanhoz vándorolt, akit a Legjobb férfi mellékszereplőnek választottak a Minden, mindenhol, mindenkor című, rommá díjazott filmben mutatott alakításáért. A legjobb filmnek járó díjat Harrison Ford nyújtotta át, majd mikor Ke Huy Quan is a színpadra lépett, nagy-nagy öleléssel köszöntötte kollégáját, akivel együtt játszottak az 1984-es Indiana Jones és a Végzet Temploma című filmben.

A full circle moment for Harrison Ford and Ke Huy Quan at the #Oscars . 😭 pic.twitter.com/3Ij846mobL

Ke Huy Quan hugging Harrison Ford as soon as he got on stage is one of the most wholesome things I’ve ever seen 😂#Oscar #Oscar2023

pic.twitter.com/M1F488qxZK

