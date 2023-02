Árpa Attila elérzékenyült, amikor kipróbálta a fiatalító filtert

Bőven lenne mondandója a tinédzser énjének.

Nemrégiben robbant be a TikTokon a „Teenage Look” nevű fiatalító filtert, ami egy vonallal osztja meg a felhasználók képernyőjét, megmutatva nekik a fiatalkori énjüket a jelenlegi arcuk felett. A szóban forgó szűrőt többek között Árpa Attila, az egykori Nagy Ő is kipróbálta, az általa közzétett felvételen pedig el is érzékenyült a tinédzserkori arcát látva.

Mennyi mindent mondanék neki…

– írta a videóján, ami alatt egy kommentet is hagyott, mondván: „Lehet, túl szentimentális vagyok, de ez a filter lelkileg kikészít.”