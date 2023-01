Kasmírba bújt francia farkas hódította el Elon Musktól a világ leggazdagabb embere címet

A világ leggazdagabb embereit rangsoroló Bloomberg-lista élén eddig még sosem állt európai vállalkozó, most ez is megtörtént, sőt talán tartósan így marad. Bemutatjuk Bernard Arnault-t, aki Elon Musktól hódította el a koronát.

Hölgyeim és uraim, üdvözöljük a világ leggazdagabb emberét, Elon Muskot

– mondta egy hónapja a humorista Dave Chappelle, amikor San Francisco-i fellépésén a színpadon csatlakozott hozzá a milliárdos. Erre tízperces füttykoncerttel reagált a közönség.

Turns out Twitter can, in fact, be real life. https://t.co/FFpups1yEy pic.twitter.com/41jcZgdDR4 — Steven Goffman (@SteveGoffman) December 12, 2022

Ráadásul mára nem is Elon Musk a világ leggazdagabb embere.

A Tesla-vezér és Twitter-tulajdonos „lecsúszását” elsősorban az elektromos meghajtású járműivel ismertté vált, de napelemekkel és energiatárolással is foglalkozó Tesla részvényeinek zuhanása okozta. A háttérben az áll, írja az Axios, hogy a befektetők elégedetlenek Musk viselkedésével a Twitter októberi, 44 milliárd dolláros felvásárlása óta. A dél-afrikai származású üzletember valósággal elszabadult, ami riasztja a felhasználókat, az alkalmazottakat és a hirdetőket is. A Tesla befektetőit sem tölti el örömmel, hogy Musk – saját bevallása szerint is – egy ideje a Twitterre koncentrál.

Bár vélhetően nem jut arra a sorsra, mint a Tesla névadója, aki teljesen elszegényedett élete végére, Musk vagyona igencsak megsínylette az utóbbi heteket. Más kérdés, hogy nettó vagyonát

cikkünk írásakor még mindig 140 milliárd dollárra becsüli a Forbes folyamatosan frissülő listája, amely viszont három hete még 178 milliárdra tette azt, míg a Bloomberg jelenleg 126 milliárdra saccolja Musk vagyonát, holott három hete még 161 milliárd szerepelt a neve mellett.

A részvényárak csökkenésében nemcsak Musk viselkedése ludas, hanem az is, hogy mintegy 20 milliárd dollár értékű részvényt eladott, hogy finanszírozni tudja a közösségi oldal megvásárlását, és a cég legutóbbi negyedéves eredménye sem túl rózsás.

Mindenesetre a két éve az Amazon-tulaj Jeff Bezostól megszerzett listaelsőségét Musk mindkét lajstrom élén kénytelen volt átadni.

Nem másnak, mint Bernard Arnault-nak, a francia luxusmárka LVMH egyik alapítójának, elnök-vezérigazgatójának. Az ő és családja vagyona jelenleg 196,8 milliárd dollár a Forbes szerint. A Bloomberg 175 milliárdra taksálja, ezzel pedig a listájuk 2012-es indulása óta az ötödik – de Európából az első – vállalkozó, akinek sikerült megszereznie az első helyet (korábban Muskon és Bezoson kívül Carlos Slim és Bill Gates volt listavezető).

Az LVMH teljes neve LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, ami sokatmondó elnevezés: a Louis Vuitton divatház 1987-ben olvadt össze – az előtte már egy céghez tartozó – Moët & Chandon pezsgőgyártóval és a Hennessy konyakgyártóval. Az LVMH-hez olyan leányvállalatok és luxusmárkák tartoznak, mint a Dom Perignon, a Christian Dior, a Fendi, a Givenchy, a Marc Jacobs, a Stella McCartney, a Kenzo, a Belmond, a Sephora, a Princess Yachts, a TAG Heuer, a Bulgari és a Tiffany & Co.

Arnault Észak-Franciaországban, Roubaix-ben nevelkedett, mérnöki főiskolára járt. Apja is sikeres volt már, egy kisebb vagyont szedett össze az építőiparban, igaz, az közel sem mérhető a fia vagyonához.

Az 1980-as években történt, hogy elrepült New Yorkba, ott fogott egy taxit, és akkor jött rá, hogy a sofőrnek fogalma sincs, ki az a de Gaulle, de tudja, mi a Dior. Ekkor született meg benne a családilag vezetett luxuscégcsoport ötlete, amely szerint az egyes vállalatokat professzionális módon átalakítja, erejüket pedig a csoport javára fordítja.

Amerikában eredetileg ingatlanfejlesztéssel foglalkozott, úgy jutott be a luxusipar világába, hogy megmentette a csődtől a Christian Diort tulajdonló céget: 1985-ben 15 millió dollárt költött rá az apja vállalkozásából, majd részesedést szerzett vele az LVMH-ban.

Ő találta ki, hogy a zászlóshajó üzletek a márkák „templomai”, hogy az emberek fejében mélyen beágyazott márkákat vásárol fel, amiknek az élére fiatal dizájnereket (Marc Jacobs, a 41 évesen meghalt Virgil Abloh, Phoebe Philo) nevez ki, akik leporolják és friss tartalommal töltik fel azokat. De bárkit szerződtetett is le, a brand mindig fontosabb volt, ezért van, aki zseninek, más a kreativitás testén élősködő vérszívónak tartja – írta róla a New York Times. Annyi biztos, hogy szereti a márkáit, azt se bánja, ha évekig veszteséget termelnek.

Ma az Arnault család a Dior több mint 97 százalékát, ezzel pedig az LVMH 41 százalékát birtokolja. Emellett közvetlenül a családé az LVMH közel 7 százaléka, a teljes szavazati joguk pedig jóval meghaladja az 50 százalékot. A részvényesek pedig hagyják, hogy Arnault-ék azt tegyenek, amit csak akarnak.

Nemcsak a divat-, bőr-, bor-, szeszesital-, óra-, parfüm-, kozmetikai és ékszermárkák felvásárlása miatt – amelyeken keresztül több mint 180 ezer embernek adnak munkát –, hanem azért is, mert az LVMH részvénypiaci értéke az elmúlt húsz évben csaknem a húszszorosára nőtt. A konszern mintegy 365 milliárd euróval ér többet, mint bármely másik európai vállalat.

Arnault tehát a luxusmárkák felvásárlásával szép lassan az iparág legnagyobbjává vált, ezzel érdemelte ki a „kasmírkabátba bújt farkas” titulust.

A luxusipar 2015 óta jó helyzetben van, és ezt a mostani bizonytalan gazdasági helyzet sem vetette eddig vissza, az LVMH magas árbevételről számolhatott be a legutóbbi negyedévben is.

Arnault ráadásul a konkurenciájánál korábban felismerte a Távol-Keletben rejlő növekedési potenciált. Sokan őrültnek nézték, amikor 1992-ben megnyitotta az első Louis Vuitton-üzletet Pekingben. De neki lett igaza, ma az összbevétel 35 százaléka Ázsiából származik, Japánnal együtt a 42 százaléka. Különösen okos döntésnek bizonyult ez később, amikor a koronavírus-járvány miatt a távol-keleti vevők a luxustermékek megvásárlásához nem tudtak elutazni Párizsba, de otthon be tudták azokat szerezni.

A francia örökség és a francia kultúra nagyköveteként tekintek magamra. Amit létrehozunk, az emblematikus. Versailles-hoz, Marie Antoinette-hez hasonló

– nyilatkozta egy alkalommal az egyébként a nyilvánosságot Muskkal szemben inkább elkerülő, a 74. születésnapját márciusban ünneplő Arnault, aki tavaly el is fogadtatta, hogy az LVMH társasági alapszabályában 75-ről 80 évre emeljék a vezérigazgatói poszt betöltésének felső korhatárát.

A kemény üzletemberként számon tartott Arnault sokat dolgozik, szombatonként rendszeresen 25 üzletet keres fel, köztük a saját és a versenytársai boltjait is.

Önök egy hosszú távon gondolkodó családi vállalkozás tagjai

– mondta a múlt év elején az alkalmazottainak egy új bolt nyitásakor. A munkavállalóknak amúgy is fontos szerepet tulajdonítanak: a márkák menedzserei gyakran hosszú éveken keresztül a cégnél maradnak, az alkoholos italokon kívül nem igazán dolgoznak alvállalkozókkal, még a forgalmazásban sem.

Arnault második felesége egy koncertzongorista, Hélene Mercier, akit állítólag a klasszikus zongoratudásával nyűgözött le. A milliárdos lelkes teniszező és nagy művészetkedvelő, nemcsak a Christie’s-t, de a Sotheby’s-t is meg akarta korábban szerezni, gyűjteményében modern és kortárs festők képei – Jean-Michel Basquiat, Maurizio Cattelan, Damien Hirst, Andy Warhol, Pablo Picasso – is megtalálhatók. Saját és az LVMH kollekciójából nyitotta meg 2014-ben Fondation Louis Vuitton monumentális magánmúzeumot Párizsban.

Öt gyereke született, a legfiatalabb a húszas évei közepén, a legidősebb a negyvenes évei végén jár. A gyerekeivel szigorúnak, egyszer azt nyilatkozta, „ki kell érdemelniük”, hogy neki dolgozzanak.

Ők meg is ugrották ezt a szintet, ugyanis az első házasságából Delphine és Antoine, a másodikból pedig Alexandre, Frédéric és Jean is az LVMH-nél dolgoznak – kulcspozíciókban. Hogy közülük kinek adja majd át a stafétabotot, azt egyelőre nem tudni, vagy legalábbis titkolja a nyilvánosság elől.

Arnault is volt már ennél gazdagabb, a Bloomberg 178 milliárd dollárra becsülte a vagyonát az év legelején, csak a luxusipar rugalmasabb, a techipari milliárdosok többet veszítettek az utóbbi hónapokban. Ahogy a világ leggazdagabbja is volt, noha csak rövid időkre: 2019 decemberében, 2020 januárjában, valamint 2021 augusztusában is egyszer-egyszer. Most talán hosszabb időre is sikerülhet a trónon maradnia.

Musk nemrég jogi útra terelte az ügyét azzal Twitter-oldallal szemben, ami arról tudósított, hogy éppen merre jár a magángépével. Más milliárdosok repülőjének helyzetéről is beszámoltak fiókok, kiemelve azt, hogy mekkora légszennyezést okoznak. Arnault-éról is beszámoltak, de ő rövidre zárta az ügyet, nem ment bele az acsarkodásba. Miután Franciaországban a nyáron ez kiemelt témává vált, és egyes politikusok fel is vetették, hogy különadót vetnének ki a magángépekre, vagy egyenesen betiltanák azokat, Arnault eladatta a cége magángépét, és azóta bérel, ha utazni akar.

C'est l'heure du bilan du mois de septembre 2022 pour les 5 avions de nos milliardaires:

– nombre de vols: 26✈️

– 48,4 heures de vol ⏱️

– vol le plus court: 30min 🤡

– CO2 émis: 203 tonnes 🔥🔥🔥

Premier mois sans l'avion de Bernard Arnault (dont il s'est séparé 🥲) pic.twitter.com/7XNAj26tP7 — I Fly Bernard (@i_fly_Bernard) October 1, 2022

A politikusoknál még egy alkalommal húzta ki a gyufát, amikor kiderült, hogy 2012-ben belga állampolgárság iránti kérelmet adott be, minden bizonnyal adóoptimalizálási okokból, ám a kérvényét végül visszavonta.

Franciaországhoz való kötődésem és a jövőbe vetett hitem gesztusaként

– fogalmazott.

Alapvetően azonban nem igazán szokták vele összerúgni a port a francia politikusok, hiszen 36 ezer embernek ad munkát csak Franciaországban, és az LVMH jelentős adófizetője a költségvetésnek. A sajtó egy része azért sem szaglászik körülötte, mert már az övé a Les Échos, a Challenges és a Le Parisien is.

Az országvezetőkkel jó viszonyt is ápol, néhánnyal kivételesen jót: Nicolas Sarkozy volt francia elnöknek még a tanúja is volt annak 2008-as, Carla Brunival kötött esküvőjén. De a mostani elnökkel Emmanuel Macronnal is közeli kapcsolatban áll, ahogy Tony Blair volt brit miniszterelnökkel, Donald Trump volt amerikai elnökkel is. Trumppal még a ‘80-as években ismerkedtek meg, ő volt az egyik első, aki gratulált a Trump Towerben a megválasztott elnöknek, „cserébe” ő átvágta a szalagot a Louis Vuitton új texasi gyárában. De jóban volt a nemrégiben elhunyt divattervezővel, Karl Lagerfelddel is, valamint szoros kapcsolatot ápol az általa „élő istennek” nevezett teniszezővel, a visszavonulását tavaly bejelentő Roger Federerrel.

Valószínű, hogy Arnault a következő években tovább próbál majd terjeszkedni. Tavaly vett egy amerikai borászatot, egy olasz bőrkereskedő és egy francia közvélemény-kutató céget, de szóba hozták őt a világ legnagyobb művészeti galériájával, a Gagosiannal (ezt a galéria hevesen tagadta), valamint a Ralph Laurennel is.