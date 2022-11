Hetvenhat év után találta meg újszülött kislánya sírját egy 102 éves brit nő

Halva jött világra Marjorie Rigby kislánya 1946 szeptemberében. Több mint hetven éven át nem tudta túltenni magát a tragédián, és azon, hogy sohasem tudta meg, mi történt a babával.

Marjorie Rigby már három napja vajúdott az első gyermekével, amikor az orvos azt mondta a bábának: „Ez a baba halott, vitessük be a kórházba”. A már 102 éves asszony ma is emlékszik, hogy úgy beszéltek el a feje fölött, mintha ő ott sem lenne – írja a BBC.

Marjorie-nek meg kellett szülnie a halott babát, akit aztán elvittek, és az anyának senki sem mondta el, mi történt azután. Őt visszavitték a kórterembe, de igazán senki sem törődött vele. A korban bevett eljárásnak megfelelően két héttel később hazaengedték és neki ki kellett találnia, hogyan folytassa az életét.

Marjorie, aki a légierő kiegészítő parancsnokságán szolgálta végig a második világháborút, később még két egészséges kislányt szült, Laura, az első gyermeke emléke sohasem halványodott el benne.

Minden karácsonyra kapok egy naptárkönyvet. Az első, amit feljegyzek benne, minden évben szeptember harmadika, Laura születésnapja.

A BBC tavasszal mutatott be riportot egy Lilan Thorpe nevű nőről, aki egy Brief Lives Remembered (Megemlékezés rövid életekről) nevű alapítvány segítségével talált rá újszülött kisfia sírjára. Miután látta a műsort, Marjorie lánya, Angela Rigby megkereste a szervezetet, hátha az anyjának is tudnak segíteni.

Az alapítvány munkatársainak sikerült is felkutatniuk Laura nyughelyét, és abban is segítettek a családnak, hogy ennyi év után hivatalos igazolást kaphassanak a kislánya halva születéséről.

Laura egy stockporti temetőben nyugszik. Saját koporsóban temették el, öt másik baba és egy felnőtt mellé egy jelöletlen sírba.

Angela azt mondja, amikor elmondták az anyjának, hogy mire bukkantak, Marjorie arcán látszott a hatalmas megkönnyebbülés. A kertjükben szedtek egy virágcsokrot és elvitték Laura sírjára. Marjorie azt mondja sajátos béke szállta meg. Megnyugtatja, hogy tudja mi történt a kislányával.