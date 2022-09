Videón, ahogy egy utas hátulról leüt egy légiutas-kísérőt

Videó készült arról a pillanatról, ahogy egy utas hátulról megüt egy légiutas-kísérőt egy amerikai repülőjáraton.

Szeptember 21-én az American Airlines egyik gépe a mexikói San Jose del Cabo városából Los Angelesbe tartott. A felszállás után mintegy 20 perccel, az ételek és italok felszolgálása közben egy utas – mint később kiderült, Alexander Tung Cuu Le a neve – kávét kért egy légiutas-kísérőtől, először csak az egyik, majd mindkét vállát megragadva. A 33 éves utas ülését hátrahagyva átült egy szabad helyre – ekkor egy másik légiutas-kísérő megkérte, hogy foglalja el saját helyét.

Alexander Tung Cuu Le felállt, és verekedésre kész pózba vágta magát, majd megpróbálta megütni a stewardot, sikertelenül. Az utaskísérő elindult, hogy jelezze a kapitánynak a történteket, amikor…

Violence in the air: a friend was travelling from Cabo to LAX, when a passenger hit a flight attendant for not letting use him the first class bathroom. He was later restrained by other passengers and arrested upon touchdown. The video shot was by Barrie Livingstone pic.twitter.com/PntVqWyWs9

