Vizelés, harapás, macskaszoptatás: elszabadultak az indulatok az amerikai repülőjáratokon

Egy igen bizarr esetről írtunk nemrég: december 23-án a Delta légitársaság Tampából Atlantába tartó járatán egy nő és egy idősebb utas vitája fizikai erőszakba torkollott – ahogy az az elmúlt években megszokottá vált, ezúttal is a maszkviselés kérdése miatt tört ki a balhé. Bizarr esetként hivatkoztunk az összetűzésre, de egyáltalán nem vagyunk biztosak benne, hogy manapság megfelelő ez a jelző: az említett eset leginkább a pandémia előtti időszakban számított bizarrnak, azóta – leginkább az Egyesült Államok légterében – egyre inkább mindennapossá válik.

Erre utalnak azok az adatok, amiket az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) közölt. A statisztika szerint tavaly 5981 rendbontó utasról érkezett bejelentés.

A jelentett esetek közül 4290 maszkkal kapcsolatos incidens volt.

A hatóság 1075 ügyben indított vizsgálatot – ez az adat messze a legmagasabb az elmúlt 26 évben (1995 óta készítenek statisztikát a járatokon balhézókról), és hogy milyen kiemelkedő ez az esetszám, azt a következő adat mutatja igazán jól: 1996 és 2020 között éves szinten átlagosan 136 vizsgálatot kellett csak indítania az FAA-nak. A fentebbi maszkos adat után talán nem is annyira meglepő, hogy a repülés közben kialakuló botrányok száma a koronavírus első hullámának megjelenése és a járványügyi intézkedések bevezetése óta indult rohamos növekedésnek.

A légi utaskísérők és a nem rendbontó utasok számára egyre elviselhetetlenebb körülmények miatt 2021 elején az FAA kénytelen volt szigorítani a szabályain, és ma már zéró toleranciát alkalmaz a légi rendbontókkal szemben: aki „a repülőgép személyzetét vagy a repülőgépen tartózkodó más személyt zavarja, fizikailag bántalmazza vagy fizikai bántalmazással fenyegeti”, akár 35 ezer dolláros (átszámítva közel 11 millió forintos) bírságra is számíthat. Sőt, szabadságvesztésre is: az új rendszer szerint a durvább esetek már az FBI-nál landolnak, és a szövetségiek továbbítják az illetékes szerveknek a „vádemelésre érdemes” eseteket.

2021-ben volt, akire 14 500 dolláros (4,6 millió forintos) pénzbírságot rótt ki a hatóság, mert többszöri figyelmeztetés ellenére sem vett fel maszkot, és – nem a járaton vásárolt – alkoholt fogyasztott. De akadt, akit háromszor ekkora összegre büntettek, miután bőröndökkel dobálta meg az utastársait, nem volt hajlandó a helyén maradni, majd benézett a stewardess szoknyája alá. Egy hawaii férfinak pedig szintén ennyibe került, hogy (még 2020 decemberében) be akart hatolni a pilótafülkébe, és kétszer arcon ütött egy légi utaskísérőt. Ügyét még nem zárták le, komolyabb börtönbüntetés is várhat rá.

A zéró tolerancia kampányszerű többszöri kihirdetése – ideiglenesen – hatással volt az utasok dühöngési kedvére, de mint látjuk a statisztikából, az esetek száma összességében nem igazán csökken, sőt.

Vajon milyen okok váltják ki ezt a rengeteg őrjöngést? Volt már szó arról, hogy a konfliktusok nagy része a maszkviselésből indul ki (2021 első hat hónapjából a 3000 jelentett erőszakos esetből 2300 úgy indult, hogy egy utas ellenszegült az orr és száj eltakarására vonatkozó szabályoknak), de önmagában a maszkviselési kötelezettség nyilván nem válthat ki ilyen érzelmeket az emberekből. De akkor mi indokolja, hogy a járatokon egyre gyakoribbak és egyre durvábbak a balhés esetek?

Ezt 2021 nyarán az amerikai légi utaskísérők szövetségének elnöke, Sara Nelson nyilatkozta, azaz a feltételezések szerint a járvány – és annak megannyi következménye, a bezártságtól a korlátozásokig, a társadalmi érintkezések számának csökkenésétől át a bizonytalanságig – ment az emberek agyára.

Nelson azt is elmondta, 2021 első felében kevesebb mint öt hónap alatt több mint hatvanszor annyi ilyen incidensről érkezett jelentés, mint egy átlagos évben, és ezek csak a bejelentett esetek.

Talán túl sokan nem lepődnek meg azon sem, hogy a problémás esetek jelentős része összefüggésben állt az alkoholfogyasztással. Ennek nyomán a légitársaságok sorra függesztették fel az alkoholárusítást a járatokon, az FAA pedig a repülőterekhez fordult azzal a kéréssel, hogy ne áruljanak elvitelre alkoholt az utasoknak a felszállás előtt. Tegyük hozzá azt is, hogy a szesztilalom, amellett, hogy csökkentheti egyesekben az erőszakosságra való hajlamot, másoknál olaj lehet a tűzre: az ittasan, további alkohol vásárlásának szándékával felszállók esetében a kiszolgálás megtagadása újabb okot adhat a stewardessekkel és a stewardokkal folytatott heves vitákra.

A videórögzítésre alkalmas mobiloknak köszönhetően az egész világon pillanatok alatt híre megy egy-egy durvább „légi összecsapásnak”: a balhékról rendszerint videók készülnek, és a nemzetközi sajtó azonnal mutatja is a – sokszor egészen hihetetlen méreteket öltő – konfliktusokat. Íme néhány botrány 2021-ből, a teljesség igénye nélkül.

Márciusban az Alaska Airlines járatán egy utas az ülésére vizelt, nem volt hajlandó maszkot húzni, és megütött egy légi utaskísérőt. Majd egy utastársa táskáját is levizelte.

Májusban a Southwest Airlines egyik utasa úgy megütött egy légi utaskísérőt, hogy annak három foga kitört. Akár húsz év börtönbüntetést is kaphat (mármint az utas), és 250 ezer dolláros (78 millió forintos) bírságot is kiszabhatnak rá.

Júniusban a Delta Air Lines járatán utazó utas szeretett volna bejelentéseket tenni a hangosbeszélőn keresztül. Végül több utas – akik közül sokan azt hitték, hogy a férfi el akarja téríteni a gépet – és a személyzet több tagja fékezte meg a férfit.

Egy hónappal később az American Airlines egyik járatán az egyik utast szigetelőszalaggal kellett az üléséhez rögzíteni, miután megharapott egy légi utaskísérőt, és megpróbálta kinyitni a repülőgép ajtaját.

Hasonló technikával erősítették néhány héttel később a székéhez egy másik gép utasát. Amint arról akkoriban beszámoltunk, a július 31-én történt eset úgy kezdődött, hogy a fiatal férfi már a harmadik alkoholos italát kérte ki a gépen, majd inzultálta az egyik légi utaskísérőt. Nem sokkal később félmeztelenül jött ki a vécéből, majd két stewardess mellét is fogdosta, a védelmükre érkező férfi kollégájukat pedig ököllel megütötte. Ezek után nem nagyon volt más megoldás: néhány utas segített lefogni az őrjöngőt, majd a légi utaskísérők az üléséhez ragasztották őt. A videón hallható, hogy a többi utas remekül szórakozott, amikor a huszonkét éves férfit a székéhez rögzítették.

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) August 3, 2021