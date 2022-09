Egy podcast buktatta le 40 évvel a gyilkosság után a feleségét megölő tanárt

Egy 74 éves, korábbi középiskolai tanárt elítéltek Ausztráliában, mert 1982-ben megölte a feleségét. Az ügy ma sem lenne lezárva, hacsak nem kezd el vele foglalkozni egy valós bűntényekkel foglalkozó podcast, a The Teacher’s Pet (azaz A tanár kedvence). A bíró arra jutott, hogy Christopher Dawson azért ölte meg az akkor 33 éves feleségét, Lynette-t, mert kapcsolatot folytatott egy 16 éves tanulóval, aki a két kislányuk bébiszittere volt – számolt be róla a BBC is.

Dawson életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat, ahogy az is valószínű, hogy a védelem fellebbez az ügyben.

A férfit 2018-ban tartóztatták le a podcast megjelenése után, amely a volt tanár Lynette-tel való kapcsolatát és az eltűnéséhez vezető, 1982. januári eseményeket vizsgálta.

Az ügyben eljáró bíró szerint noha a podcast hatással lehetett a tanúk vallomására, megfelelőnek találta a közvetett bizonyítékokat, és megállapította, hogy Dawson megszállottja volt a csak JC-nek nevezett lánynak, aki az iskolájában tanult és vele akarta „helyettesíteni” a feleségét. Attól félt, hogy elhagyja a lány, ezért eldöntötte, megöli feleségét.

Justice Ian Harrison is reading out his judgement in the Chris Dawson murder trial and hasn't said his final decision but he is attacking Chris Dawson's evidence in a big way so looking like a guilty verdict at this point #auspol pic.twitter.com/PvGnAPwxLj

— Kangaroo Court of Australia – Shane Dowling (@Kangaroo_Court) August 30, 2022