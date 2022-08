Még mindig tabu az aranyérről beszélni

Sokan szégyellik, ha az aranyerük okoz problémát. Hasznos önmagunk és a családunk előtt felvállalni a betegséget, hogy időben tehessünk annak súlyosbodása ellen. Az orvosi vizsgálat talán legkellemetlenebb része a szemérmesség és a szégyenérzet leküzdése.

Többen tartanak az orvosi vizsgálattól, és a szégyenérzetük miatt nem kérnek segítséget. Kínosnak érzik, hogy a panaszaikról beszéljenek, ezért általában csak súlyos tünetek esetén fordulnak orvoshoz, és sokszor hónapok, évek telnek el a kezelés megkezdéséig. A proktológiai szakrendeléseken jelentkező betegek mind hasonló problémákkal küzdenek, ezért nem kell attól tartanunk, hogy a kezelőorvos vagy mások mit gondolnak rólunk.

Proktológia

A proktológia szóról legtöbbünknek egy rendkívül kellemetlen vizsgálat jut az eszébe. Kevesen tudják azonban, mit is jelent ez a szó pontosan. A proktológia a görög proktos szóból származik, amelynek jelentése végbél, végbélnyílás. A “lógia” végződés pedig a szintén görög logos szóból ered, amelynek jelentése: tudomány. Így tehát a név elárulja, hogy a proktológia a végbél betegségeire specializálódott tudományág.

Az alábbi panaszok megjelenése vagy visszatérése esetén érdemes háziorvoshoz vagy szakorvoshoz fordulni:

végbéltáji fájdalom (hevessége az állapot függvényében változó, bizonyos esetekben akár az ülést, állást, mozgást is megnehezítheti)

végbéltáji viszkető érzés

tapintható duzzanat a végbéltájékon

székelési nehézségek, fájdalmas székletürítés

heves székelési inger

enyhe vérezgetés, váladékozás

jelentős vérzés, vérszegénység

A vizsgálat menete

Bár kicsit kellemetlen, de sokkal rosszabbra szoktak számítani. Már a váróban felszabadítóbb az érzet, mivel csakis ugyanolyan vagy hasonló fájdalmakkal küzdő sorstársak veszik körül az embert, így tudhatjuk, nem vagyunk egyedül. A proktológus kérdez a tünetekről, azok időtartamáról, jellegéről, erősségéről, étkezési és életviteli szokásainkról, illetve a legtöbb esetben a család kórtörténetéről is.

Ezután következik a fizikális vizsgálat, majd szükség esetén műszeres vizsgálatokra: a végbélnyílás vizsgálatára (anoszkópia) vagy végbéltükrözésre (rektoszkópiára) is szükség lehet.

Anoszkópia

Az anoszkópia a végbélnyílás, valamint a végbél alsó, 3-4 centiméteres szakaszának áttekintésére szolgáló eszközös vizsgálat. Segítségével jól láthatók a végbélnyílás betegségei: a belső aranyerek, a végbél berepedése, valamint a végbél nyálkahártyájának gyulladása, illetve a végbél alsó szakaszának daganatai is. A vizsgálat általában nem jár fájdalommal. Aranyérgyulladás vagy végbélrepedés esetén azonban előfordulhat égő, szúró fájdalom az eszköz bevezetése során.

Rektoszkópia

A proktológus szakorvos egy speciális műszert felvezetve átnézi a vastagbél utolsó 10-20 centiméteres szakaszát. A vizsgálat diagnosztikai céllal történik, segítségével idejében felismerhetőek a végbél jó- (polipok) és rosszindulatú elváltozásai, valamint a gyulladások, fekélyek és szűkületek. A végbéltükrözés során mintavételre (biopszia) is van lehetőség. A vizsgálat mindössze egy-két percet vesz igénybe. Kényelmetlen lehet, de ha gyakorlott kezű szakorvos végzi, általában nem jár fájdalommal.

Mi a megoldás?

Ha tudjuk a kiváltó okot, könnyű megtalálni hozzá a javulást eredményező módszert. Amire azonban mindenkinek figyelnie kell, az a helyes táplálkozás. Az egészséges székletürítéshez elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű folyadék- és rostbevitel, valamint a rendszeres testmozgás. Ha nehéz fizikai munkát végzünk, akkor próbáljunk meg arra törekedni, hogy emelésnél ne erőltessük meg magunkat túlzottan. Figyeljünk mindig a helyes testtartásra: fontos, hogy a megmozgatott súly okozta terhelést arányosan eloszlassuk az izomzatunkon. Veszélyben vannak az ülőmunkát végzők is, hiszen ez az életmód az alfelünket érő folyamatos nyomással egyrészt könnyedén aranyér kialakuláshoz vezethet, másrészt a vérkeringési problémák esélyét is fokozza. Ha sokat ülünk, akkor legalább óránként vagy annál is gyakrabban érdemes felállni kicsit, átmozgatni magunkat. Sétáljunk egy kört, tornázzunk egy keveset, hogy helyreállítsuk a vérkeringésünket.

Az aranyér nem válogat, ezért nem beszélhetünk különösen veszélyeztetett csoportról. Minden korosztályt, időseket és fiatalokat, kismamákat és a gyerekeket egyaránt érinthet. Fontos, hogy avassuk be a családtagjainkat is. A titkolózás nem tesz jót, és nekünk is jobban esik, ha beszélgethetünk a problémáról.

