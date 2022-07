Csuti még korainak tartja, hogy gyerekei már közösen nyaraljanak a barátnőjével

A Blikk szólaltatta meg Szabó András Csutit a nyári terveikről. Az üzletember úgy fogalmazott, közte és volt párja, Kulcsár Edina között béke van, számukra az a legfontosabb, gyerekeik ne sérüljenek a szakításukat követően. Csuti úgy fogalmaz, a nyári terveik kialakításánál is ezt vette figyelembe.

Azt például elkerülte idén nyáron, hogy gyerekei és jelenlegi párja, Gina együtt nyaraljanak.

Lehet, hogy én misztifikálom túl, de még korainak érzem azt, hogy a két gyerekemmel és Ginával együtt négyen menjünk nyaralni. Nem tudom, hogy a kicsiknek ez milyen érzés lenne, ezért ezt nem szeretném erőltetni. Egyébként elfogadták, és kedvelik is Ginát, de teljesen más több napig reggeltől estig együtt lenni. Hosszabb nyaralásra nem megyünk a gyerekekkel, de igyekszem az együtt töltött időt minőségi programokkal megtölteni. A tervem, hogy ősszel elviszem Medoxot a kedvenc városomba, Rómába. Egy focimeccsre is biztosan kilátogatunk majd. Ninával kettesben is lesz egy igazi apa-lánya programunk