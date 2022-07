Ezra Miller kocsmai verekedést kezdeményezett, fojtófogással a földre terített egy nőt

Két évvel ezelőtt történt, de az áldozat csak most szólalt meg.

Egyre több a balhé Ezra Miller körül. Csak júniusban három olyan esetről számoltunk be, amik nem túl jó színben tüntetik fel a színészt. Állítólag teljesen az uralma alá vont egy kiskorú lányt, akinek a szülei emiatt távoltartási végzésért folyamodtak, majd egy 12 éves kisfiút zaklatott, akire fegyvert is fogott, legutóbb pedig az derült ki róla, hogy a farmján – ahová egyébként egy bántalmazás elől menekülő családot is befogadott – szanaszét hevernek a fegyverek.

Most egy olyan nő számolt be a Variety-nek Miller viselt dolgairól, akit a színész 2020-ban Izlandon támadott meg. A névtelenségét kérő áldozat elmondta, hogy egy bárban ismerkedtek meg, és a kellemesen induló beszélgetés során szóba került, hogy melyikük nyerne egy bunyóban. A nő azt hitte, csak viccelődnek, Miller azonban komolyan vette a dolgot. Utána rohant és fojtófogással a földre terítette, majd folytogatni kezdte és folyamatosan ordítozott.

A nő barátai egy ideig filmezték az eseményeket, de amikor rájöttek, hogy nem baráti tréfálkozásról van szó, rögtön ismerősük segítségére siettek. A konfliktust a bár pultosa állította le, aki a hátsóajtón tessékelte ki Millert, aki még egy ideig a főbejáraton megpróbált visszajutni a kocsmába, majd elhajtott a társaságával. Az áldozat azt is felidézte, hogy a színész többször arcon köpte.

Korábban hosszú cikkben foglalkoztunk Ezra Millerrel, illetve kétes ügyeivel.