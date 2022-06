A nők jelentik: a whisky többé már nem csak a férfiak itala

Eljárt az idő afelett a vélekedés felett, hogy miközben a nők könnyed koktélokat szürcsölnek, a férfiak kisajátítják maguknak a whiskyk világát. Olyannyira, hogy mára már a nagy whiskymárkák vezető pozícióiban is nőket találunk, miközben hosszan sorolhatjuk azon nők neveit, akik a közösségi médiában mutatják meg: ideje a nőknek is helyet csinálni egy whiskys üveg körüli asztalnál.

A whisky folyékony napsütés – mondta George Bernard Shaw irodalmi Nobel-díjas drámaíró, és sokáig azt gondolhattuk, hogy ezzel az állítással valószínűleg számtalan férfi egyetért. Csakhogy közben 2022 lett, úgyhogy ideje kimondani: nem, nem csak a férfiak.

Hosszú évtizedeken keresztül előszeretettel aposztrofálták a whiskyt „a férfiak italaként”, azonban a világ nagyot fordult azóta, hiszen Amerikában például mára több mint 30 százalékra nőtt a nők aránya a whisky fogyasztói között, miközben ez a szám a kilencvenes években még csak 15 százalék volt. Mindezt úgy, hogy már

az ikonikus whiskyk történetében is fontos helyet kaptak a nők: a Johnnie Walker sehol se lenne az alapító felesége, Elizabeth Walker segítő szerepe nélkül.

Bátran állíthatjuk ugyanakkor, hogy a nők – az élet meglehetősen sok területéhez hasonlóan – elég nagy utat tettek meg, hiszen gondoljunk csak bele, egykor a bárokba se engedték be őket, ma már magabiztosan vezetik is ezeket a helyeket akár. A hosszú út könnyed borokkal és koktélokkal volt kikövezve, ám eljutottunk rajta odáig, hogy már női whiskyszakértők sora mutatja meg a világnak napról napra az italt és az azt övező kultúrát egyaránt.

És persze minél több nőt látni ezekben a pozíciókban, annál bátrabb lesz a többi nő is ahhoz, hogy csatlakozzon ehhez a társasághoz. Mára már a Johnnie Walker párlatmestere is egy nő, mi mutathatná jobban, mekkorát fordult a világ 2022-re? Ezt támasztják alá Emma Walker szavai is egy korábbi Forbes-interjúból.

„Szerencsés vagyok, hogy nagyon pozitív tapasztalataim lehetnek” – fogalmaz a Johnnie Walkernél végzett munkájával kapcsolatban. Mint mondja: fontos, hogy a whiskyipar tagjai továbbra is beszéljenek arról, milyen sokféle ember dolgozik ebben az iparágban. Hiszen, ha látunk valaki hozzánk hasonlót egy pozícióban, sokkal könnyebben képzeljük el magunkat is egy hasonlóban. „Hisszük, hogy a whisky mindenkié” – húzza alá Emma Walker.

A szcénában kimagasló nők sora pedig még hosszan sorolható. Heather Greene szintén egy whiskygyártó cég, a Provision Spirits vezérigazgatója, a Whisky Distilled című könyv szerzője, ezek mellett Instagramon ezrek követik whiskyvel kapcsolatos, változatos tartalmait nap mint nap.

A sort folytathatjuk Jennával, aki Whisky A Go Girl néven közel 17 ezer emberrel osztja meg whiskyvel kapcsolatos tudását – gyakran kedves kutyái is partnerek a kedvenc italairól közzétett ajánlásaiban.

Vannak olyan nők is, akik nemcsak a whiskyért vannak oda, de azért is, hogy közösséget építhessenek köré. Samara B. Davis, a Black Bourbon Society alapítója mintegy hidat képez az alkoholipar és afroamerikai whiskyrajongók között. Davis egy közel 25 ezer taggal rendelkező privát Facebook-csoportot is működtet azért, hogy a hasonló érdeklődésű tagok akár együtt utazhassanak, rendezvényekre járhassanak az újabbnál újabb whiskyk felfedezése érdekében.

A határ pedig, úgy tűnik, a csillagos ég: az OurWhisky Foundation nevű nonprofit cég például azért jött létre 2022 márciusában, hogy világszerte támogassa a whiskyvel foglalkozó nőket, miközben felszámolja a whisky körüli elavult nemi sztereotípiákat. A hetvenes években valószínűleg a négyszeres Oscar-díjas Katharine Hepburn amerikai színésznőn kívül nem sokan mertek olyan mondatokat mondani, mint hogy „A whisky jó. Whiskyt szagolok egy pohárban, és akarom”. A 2020-as évek végére vélhetően végre egy nő szájából is szinte már hétköznapinak számít majd ez a mondat.