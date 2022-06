Csuti szerint a Ryanair vezérigazgatójára „alpári, suttyó stílusban” beszélt a magyar miniszterről

Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója a hvg.hu-nak adott interjújában idiótázta le Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztert, szám szerint ötször, majd egyszer le is ostobázta, és hibbantnak is nevezte, amiért a magyar kormánytól a légitársaságok a jelentős veszteségeik mellé még különadót is kapnak a nyakukba.

Szabó András Csuti egy igen hosszú Instagram-posztban reagált az ügyre. Mint mondja, a légitársaságot eleve nem szereti, O’Leary kommunikációja szerinte évek óta nem megfelelő.

Ez a cégvezető páros lábbal állt bele a magyar gazdaságfejlesztési miniszterbe, mindezt olyan alpári, suttyó stílusban, amit egy cégvezető sem engedhet meg magának.