Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter reagált az őt idiótázó Ryanair-vezér interjújára

A Ryanair vezérigazgatójának stílusa elfogadhatatlan és hagy maga után kivetnivalót

– közölte Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerdán az MTI-vel.

Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója a hvg.hu-nak adott interjújában idiótázta le a minisztert, szám szerint ötször, majd egyszer le is ostobázta, és hibbantnak is nevezte, amiért a magyar kormánytól a légitársaságok a jelentős veszteségeik mellé még különadót is kapnak a nyakukba. A cég vezetője egy korábbi közleményben a Közgazdaság-tudomány tökfejeknek című könyvet is ajánlotta Nagy Mártonnak, és egyúttal „útonállónak” nevezte a magyar kormányt a lépés miatt.

Nagy Márton válaszában odaszúrt a fapados légitársaságnak: „bárcsak akkor is ilyen gyorsan születnének meg a légitársaság válaszai, amikor a magyar állampolgárok fordulnak hozzá ügyfélpanasszal. Reméljük, hogy nem ilyen arroganciával kezelik az utasok problémáit, bár a kialakult gyakorlatuk nem túl empatikus a tapasztalatok szerint”.

A miniszter továbbá értetlenségét fejezte ki a kettős mércével szemben: szerinte a Ryanair ugyanilyen adót például Németországban, Hollandiában, Svédországban és Franciaországban gond nélkül, jogkövető módon befizet, a magyar eljárással azonban „gondja akad”.

Hangsúlyozta, hogy teljesen érthető, ha egy multinacionális cég a profitot védi, nem pedig a magyar családokat, ugyanakkor a magyar kormány mindenkivel szemben elvárja a tisztességes és jogkövető magatartást.

Aki pedig nem így lép fel, azzal szemben a magyar hatóságok intézkedni fognak

– fogalmazott a miniszter.

A Ryanair múlt hét csütörtökön jelentette be, hogy visszamenőleg mindenkire ráterheli az utasonként számított extraprofitadót, ami után fogyasztóvédelmi eljárás indult a céggel szemben. A vállalat vezérigazgatója azt is közölte, hogy ritkíthatják a budapesti járataik számát.