Így árthat a szépségünknek is a vashiány

Hullik a haja, fénytelen-sápadt az arcbőre, töredezik a körme és hullafáradtnak érzi magát? Már egy rakat kozmetikumot kipróbált, de semmi változás? Mutatjuk, mi lehet a gond!

Mi, nők hajlamosak vagyunk egy vagon pénzt költeni kozmetikumokra, hogy megőrizzük a szépségünket. Megvásároljuk a különböző pakolásokat, bőrradírt, körömerősítőt, testápolót, hajbalzsamot, csak hogy megőrizzük az egészséges külsőnket. De mi van, ha ezek sem használnak, és továbbra is hullik a haj, fénytelen-sápadt az arcbőr, töredezik a köröm és állandóan fáradtak vagyunk? Ezek bizony a vashiány tünetei is lehetnek! Ezért érdemes pótolni a vasat nemcsak a szépség, hanem az erőnlét megőrzésének érdekében is!

Tünetek

A vashiányra nem valamely konkrét panasz, hanem tünetek sokasága jellemző, amelyek közül a leggyakoribb a tartós fáradtság, de számos egyéb, a vashiányra nagyon jellemző probléma is utalhat rá. Ha az alábbi tünetek valamelyike gyötri, akkor könnyen lehet, hogy vashiánya van, és kozmetikumok helyett vagy azok mellett vaspótlásra is szüksége van.

Hajhullás

Átlagosan napi 60-100 hajszál elvesztését tekinthetjük normálisnak. Ha ennél sokkal több hajunk hullik ki, az arra hívhatja fel a figyelmet, hogy valami nem működik optimálisan a szervezetünkben. A hajhullást nemcsak bizonyos betegségek (például pajzsmirigyproblémák, nőgyógyászati panaszok, hormonális betegségek) okozhatják, hanem vashiány is.

Heves szívdobogás

A szapora szívverés igen ijesztő tünet, ám nem feltétlenül jelent súlyos szívbetegséget, hiszen sokszor vashiányos vérszegénység áll a panasz hátterében.

Nyugtalan láb szindróma

Hátterében az esetek 15 százalékában vashiány húzódik, ráadásul minél alacsonyabb a vas szintje, a panasz annál erősebb. Tünete, hogy a lábakban nyugalmi helyzetben egy megmagyarázhatatlan, furcsa érzés keletkezik, amit az illető a végtag mozgatásával próbál megszüntetni.

Gyors kifulladás

Természetesen a gyengébb állóképesség eredménye is lehet az, ha az ember hamar kifullad a mozgás során, azonban vashiányos vérszegénységet is jelezhet, ha már csekély terhelésre is kapkodni kezdjük a levegőt. Ekkor ugyanis kevesebb oxigén jut a tüdőből a sejtekhez, ezért úgy érezhetjük, hogy a szervezetünk megfelelő oxigénellátottsága érdekében több levegőt kell belélegeznünk.

A hiányállapotot jelezheti még kimerültség, fejfájás, halláscsökkenés, légszomj, körömtünetek, fázósság, fertőzésekre való fogékonyság, sápadt bőr és a halvány fogíny is.

Milyen állapotok okozhatnak vashiányt?

Terhesség, szoptatás

Elégtelen táplálkozás (vegetáriánusoknál gyakori)

Extrém sportolás

Fertőzések

Vérveszteséggel járó és daganatos megbetegedések

Egyéb vérzés (például erős menstruáció)

Felszívódási zavarok (például gluténérzékenység)

Általánosságban elmondható, hogy egy felnőttnek mindennap 10-15 milligramm vasat kell bevinnie ahhoz, hogy a naponta természetesen veszített vasat pótolni tudja, de a pontos mennyiséget számos tényező befolyásolja. Az egyik az életkor. A gyerekeknek és a tinédzsereknek sokkal több vasra van szükségük napi szinten az intenzív növekedés miatt. Az élsportolók esetén is kiemelten fontos a megfelelő vasbevitel, hiszen ők a nagyobb izommunka miatt eleve több vasat igényelnek, míg az izzadás során rengeteg értékes nyomelemet és ásványi anyagot, így vasat is veszítenek. A termékeny korú és a várandós nők szervezetének szintén több vasra van szüksége.

Ha a vasegyensúly felborul, és a szervezet hosszabb ideig kevesebb vassal gazdálkodik a szükségesnél, ürülni kezdenek a vasraktárak. Amennyiben nem pótoljuk a vasat, a kialakuló kellemetlen tünetek mellett a vashiány még tovább súlyosbodik, mert a vérképzés nem lesz megfelelő.

A vas a vörösvértest hemoglobinjának elengedhetetlen összetevője – ez a fehérje köti meg az oxigént a tüdőben, majd felszabadítja azt, amint a vérárammal a test más részeibe jut.

Vérvétel

Amennyiben nem múlik a fáradtság, érdemes laborvizsgálattal ellenőriztetni a vas és a vasháztartás állapotát tükröző további paraméterek szintjét, hiszen csakis abból lehet megállapítani, mi is okozza pontosan a problémát. Ha kiderül, hogy valóban vashiány az ok, úgy annak mértéke alapján lehet kiválasztani a szükséges kezelést, illetve fel kell tárni, mi áll a hiányállapot mögött (a vashiány mindig tünet, az okot pedig kezelni szükséges). A vashiány enyhébb esetben az étrend megreformálásával, valamint vastartalmú étrend-kiegészítő szedésével korrigálható, komolyabb hiány esetén azonban vény nélkül vagy receptre kapható vastabletták szedése lehet indokolt, a vashiány okozta vérszegénység esetén pedig vénás vaspótlás is szóba jöhet.

Étrend

Magyarországon népbetegségnek számít a vashiány. A táplálkozási szokások és az életmód miatt a fejlett országok lakosságának akár 60-80 százalékát is érintheti legalább egyszer élete során ez a hiányállapot. A szervezetünk képes raktározni és mozgósítani a vasat, előállítani viszont nem tudja, ezért a naponta veszített vasat a táplálkozásunkkal kell megfelelő formában és mennyiségben bevinnünk. Fogyasszunk vasban gazdag ételeket, teljes kiőrlésű gabonafélét, húst, májat, halat és tenger gyümölcseit, tejtermékeket (különösen juh- és kecsketejből készült ételeket), és vasban gazdag zöldségfélét (például szárazbabot, borsót vagy lencsét).

