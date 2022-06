„Túl vagyok már rajtad, szóval fuck that, fuck that” – szól a Tankcsapda új, BSW-vel közös dalában

Közös dalt készített a Tankcsapda és a BSW. A Baz+ (Túl vagyok rajtad) című szám az Indexen debütált egy kisebb interjúval karöltve. Ebből kiderült, hogy

Tudjuk jól, hogy a zenekar határait súroljuk vagy akár túl is lépjük ezzel a projekttel, ráadásul a Tankcsapda fénysebességgel robog a 35 éves jubileum felé, és emiatt inkább a kiszámíthatóságra meg a stabilitásra kellene törekednünk. De azért, ahogy azt mindenki tudja, időnként szeretjük borzolni a médiakedélyeket, és néha-néha odateszünk egy-egy olyan fricskát, amin nyugodtan lehet csámcsogni. Ez most ismét egy jó alkalom erre, miközben azt is tudjuk, hogy jót csinálunk ezzel