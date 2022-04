Az új-zélandi idomár és a versenylova drogtesztje is metamfetamint mutatott ki

Mindkettejüket évekre eltiltották a versenyzéstől.

Egy új-zélandi trénert és a lovát is eltiltották a versenyzéstől, miután a drogtesztjeik metamfetamin-fogyasztás miatt pozitív eredményt hoztak – írja a LADbible.

Az 50 éves Rachelle Lockettet és lovát, Be Flexit azután küldték el drogtesztre, hogy január 5-én megnyertek egy versenyt az Új-Zéland északi szigetén, az ország fővárosától északra fekvő Otaki városában található Otaki-Māori Racing Clubban, és bezsebeltek 6720 új-zélandi dollárt (több mint másfél millió forintot).

Először csak a négyéves kancát vizsgálták meg a versenyt követően, de a drogtesztje meghökkentő eredménye láttán az edzőjét is elővették, akinek a vizeletét és a haját is letesztelték. Ráadásul nemcsak ezek a drogtesztek mutatták ki a metamfetamin-fogyasztás jeleit, hanem az állat szállításához használt kocsiban is találtak az illegális kábítószer fogyasztására utaló nyomokat.

Lockett először nem tudott magyarázatot adni a nyomozóknak arra, hogy miért került a lova szervezetébe a metamfetamin, és a személyes fogyasztásáról is azt állította, hogy csak alkalmi jellegű, de a drogteszt eredménye alapján a Versenyügyi Feddhetetlenségi Bizottság vezetője, Neil Grimstone azt mondta: az edző rendszeres szerhasználó lehet.

A bizottság a hónap elején ült össze, hogy eldöntsék, megbüntetik-e a ló trénerét, Rachelle Lockettet – aki elismerte a versenyszabályzat kétrendbeli megsértését. A bizottság ülését követően Grimstone azt is közölte:

súlyosbító tényezőként vették figyelembe, hogy az edző félrevezette a nyomozókat a fogyasztási szokásaival kapcsolatban, amikor azt állította, csak alkalmi, és nem rendszeres fogyasztó, miközben a hajmintája az utóbbira enged következtetni.

Lockett azt mondta a bizottságnak, hogy soha nem állt szándékában állatokat bántani.

Számomra sokkal kedvesebbek, mint az emberek, legtöbbször

– védekezett az idomár azzal folytatta, hogy „összetörte a szívét”, amikor bajba került, és „úgy érzi, egész életében mindenkit cserbenhagyott”.

Rachelle Lockett és Be Flexi a múlt héten végül hároméves eltiltást kapott a bizottságtól, de Lockett elismerte, hogy drogproblémái vannak, és a kezelését is elkezdték, szóval ha 18 hónapig tiszta marad – amit tesztekkel is igazolnia kell –, akkor a páros hamarabb is visszatérhet a versenyzéshez.

A New Zealand Herald beszámolója egyébként azt is megjegyzi, hogy 2001 óta összesen 14 olyan ügy volt, amikor az országban egy lovasedző vagy egy zsoké drogtesztje metamfetamin-fogyasztás miatt lett pozitív.