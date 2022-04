Elon Musk azzal trollkodta meg Bill Gatest, hogy a terhes férfi emojihoz hasonlította

Elon Musk szombaton egy durva Twitter-bejegyzésben ment neki a Microsoft társalapítójának, Bill Gatesnek, miután kiszivárgott pár képernyőfotó az üzenetváltásukról, melyeken az olvasható, ahogy a Tesla-vezér felháborodik azon, hogy Gates állítólag shortolni szeretné (vagyis eladni, majd olcsóbban visszavásárolni) a Tesla-részvénycsomagját – írja az Independent.

A világ leggazdagabb embere, akinek becsült vagyona közel 300 milliárd dollár (104,7 billió forint), egy képrenyőfotók kiszivárgása után egy Gatesről készült előnytelen fotót osztott meg a közösségi oldalán – amit a terhes férfi emojival párosított össze –, és csak annyit fűzött a képpárhoz, hogy

Musk azután osztotta meg ezt a bejegyzését, hogy kiszivárgott pár képernyőfotó a közte és Gates között zajló üzenetváltásról, mely során a Twitter megvásárlására készülő milliárdos a klímaváltozás elleni harcról és a jótékonykodásról átterelte a szót egy másik témára, és rátért egy másik szerinte nagyon lényeges kérdésre:

„Van még mindig félmilliárd dolláros short pozíciója a Tesla ellen?” – olvasható Musk üzenete az egyik – általa azóta megerősített hitelességű – képernyőfotón. A short pozíció azt jelenti, hogy a befektető arra számít, hogy egy részvény árfolyama csökkenni fog – ebben az esetben lényegében a Tesla részvényei ellen fogad.

Gates erre azt reagálta, hogy „sajnálom, de még nem zártam le” , majd azzal folytatta, hogy „szívesen beszélgetne a filantrópia lehetőségeiről”.

Musk azonban így zárta rövidre a beszélgetést:

Majd a képernyőfotók kiszivárgása után – amihez saját bevallása szerint semmi köze – jött a terhes férfi emojis támadás.

So apparently Bill Gates hit up @elonmusk to discuss “philanthropy on climate change” but Elon asked if he still had a half billion dollar short position on $TSLA.

Bill said he hasn’t closed it out, so Elon told him to get lost. No idea if this is true lol pic.twitter.com/iuHkDG3bAd

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) April 22, 2022